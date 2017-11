Le diverse anime delle arti marziali

Tre sono i metodi che generalmente vengono presi come punto di partenza per caratterizzare diverse discipline marziali: Il primo metodo per creare corpi atleticamente forti, robusti e flessibili, attraverso costanti e mirati allenamenti ginnici. Di contro spesso legamenti, giunture e ossa subiscono traumi che si fanno sentire soprattutto in tarda età o quando si smette l'allenamento. Questo tipo di pratica tende per lo più a formare solo atleti ben preparati ponendo in secondo piano il vero spirito marziale ed esaltando in modo eccessivo l'aspetto corporeo. Nel secondo metodo si ritrovano quelle arti che attraverso lo studio del movimento fanno apprendere come sfruttare al meglio il corpo stesso. Questo si può ottenere solo con movimenti che tendono alla morbidezza e flessibilità per poi concentrare tutta la forza in uno spazio/tempo molto piccolo. Queste discipline possono essere praticate per molte ore consecutive. Di contro queste arti possono rimanere troppo legate allo studio del gesto in sé, cioè alla tecnica, perdendo la loro applicabilità nella vita quotidiana. Il terzo metodo abbraccia quelle discipline che attraverso lo studio della concentrazione permettono di superare le paure del corpo e quindi di affrontare con il giusto distacco e abbandono situazioni di pericolo. Di contro richiedono molti anni di studio e una pratica continuativa. Alessandro Ormas Insegnante di Kobudo, IV dan Hontai Yoshin Ryu