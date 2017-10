Le donne e la seduzione

Tutta la nostra cultura si muove incitando la donna alla seduzione. La moda propone pettinature, abiti, biancheria, profumi per essere più belle e più attraenti. Ma molte donne hanno paura della propria seduttività. Questo è un dato comune quando si è adolescenti: allora si cammina con le spalle curve per nascondere il seno, si sceglie un abbigliamento unisex per non sottolineare le forme, si adottano comportamenti camerateschi o mascolini. Proviamo a fare anche noi "grandi" un esame di coscienza: ci è mai accaduto, prima di una festa o di una cena, di scegliere fra due abiti quello più anonimo perché il più bello ci dava la sensazione di "osare troppo"? Se siamo sincere, riconosceremo che la maggior parte di noi non sfrutta appieno tutte le sue potenzialità seduttive. Ma se qualcuno venisse a chiederci perché non lo facciamo, probabilmente non sapremmo cosa rispondere, se non che quel tal vestito, trucco, comportamento, non ci fanno stare a nostro agio. Ci sembrano "troppo". Questa accade perché, nella nostra mente, "seduttività" è sinonimo di "sfrenata voglia di sessualità". Questo ci dicevano i messaggi dei nostri genitori, questo ribadiva il condizionamento di un certo cattolicesimo, che nelle sue forme più retrive temeva il sesso e quindi tutto ciò che ad esso poteva portare, questo ripetono i media: seduttività uguale scoperto invito sessuale. Allora appare del tutto logico che molte donne abbiamo timore della propria seduttività. Non sono sempre pronte a tanti, e tanto espliciti inviti sessuali: magari perché hanno già un compagno, o per prudenza, o perché la persona che hanno davanti in quel momento non interessa loro. Ma in realtà tale equazione è estremamente riduttiva. La seduttività non è un'esperienza saltuaria nella vita sentimentale dell'individuo, ma è una costante dell'esistenza e rappresenta una parte importante dell'entrare in contatto con il mondo. Le donne possono essere seduttive in ogni azione: quando contagiano chi sta loro accanto con una risata, quando cucinano un piatto meraviglioso, quando fanno bello il proprio salotto, quando valorizzano il corpo, quando dimostrano intelligenza; insomma quando vivono, lavorano, giocano, amano: la seduttività è qualcosa di molto più ampio che un mero invito alla sessualità.