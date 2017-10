Le essenze floreali di Findhorn

La Findhorn Foundation è una comunità spirituale, situata a nord della Scozia, dove gli esseri umani si impegnano quotidianamente a vivere in armonia con il regno vegetale, il regno animale, il regno minerale e quello angelico. Il sincero rispetto per la Natura, la sperimentazione continua e una grande sensibilità hanno condotto alcuni membri della Fondazione a creare delle essenze floreali, preparate con i metodi ideati dal Dottor Edward Bach, che per primo nel novecento riportò alla luce l'utilizzo e la comprensione del potere di guarigione dei fiori e delle piante. Come si usano le essenze floreali Per scegliere i rimedi a noi più benefici, basta guardare quale fiore si avvicina maggiormente alla qualità che di cui abbiamo bisogno e che vogliamo sviluppare in questo momento. Spesso l'intuizione attirerà la nostra attenzione su un fiore particolare. Basta leggere le descrizioni dei fiori e sentire intuitivamente quale fiore ci sembra giusto per noi. Le essenze floreali hanno un vasto campo di applicazione. Se ne assumono diverse gocce in un bicchiere d'acqua o direttamente dal flaconcino sotto la lingua. Possono essere aggiunte all'acqua del bagno, alle creme o evaporate nell'ambiente di lavoro e a casa. I rimedi sono più efficaci se usati con una certa frequenza in piccole quantità. In caso di crisi o nelle situazioni acute si usano anche diverse volte in un'ora. Cosa aspettarsi dall'uso delle essenze floreali I rimedi floreali sono sottili ma potenti catalizzatori per la nostra crescita personale e per la nostra trasformazione. Molte persone, utilizzandoli, hanno sentito una maggiore consapevolezza di se stesse e un notevole sollievo nei momenti di stress emotivo o durante i periodi di transizione. Gli effetti dei fiori possono essere veloci e efficaci: una accresciuta chiarezza mentale, un senso di tranquillità interiore o di benessere. I rimedi floreali ci aiutano a riconoscere e a sciogliere i modelli auto-limitanti e a muoverci nella vita con maggiore fiducia e determinazione. Di seguito alcune miscele dei fiori di Findhorn: Life Force (Forza vitale) Per superare l'eccessiva stanchezza, la mancanza di energia o un periodo di esaurimento. Attiva la forza vitale e stimola il potere di rigenerazione del corpo. Sweet Dreams (Sogni d'oro) Per dormire bene, quando si è disturbati da pensieri fissi, ansia, preoccupazioni, tensioni. Acquieta le energie e le riporta a un ritmo naturale, in cui è possibile ritrovare la calma e la serenità interiore. Eros Per favorire l'amore, la sensualità e l'intimità. Stimola il potenziale erotico, la capacità di amare e di giocare liberamente con il partner. Femininity (Femminilità) Utile alle donne durante il ciclo mestruale a rilasciare tensioni emotive e muscolari, aiuta a trovare una stabilità emotiva. Holy Grail (Santo Gral) Per integrare e armonizzare il corpo fisico, emotivo, mentale e spirituale. Apporta armonia ed equilibrio in tutti gli aspetti della vita grazie a un allineamento del corpo, della mente e dell'anima. Aiuta a esprimere i potenziali creativi. Psychic Protection (Protezione psichica) Per proteggersi da influenze negative che derivano dall'esterno, per sentirsi centrati e protetti, anche in ambienti affollati e pesanti. Clear Light (Chiarezza mentale) Per portare lucidità e chiarezza mentale. Aiuta a focalizzare l'attenzione e ad accordare la mente a una dimensione di saggezza e ispirazione maggiore. E' un aiuto valido per la meditazione e lo studio. Le essenze floreali di Findhorn sono simili ai Fiori di Bach, lui stesso aveva scoperto i 38 rimedi ma sapeva di essere stato solo un iniziatore e si augurava che la gente si mettesse a ricercare altri fiori e a sperimentare direttamente il rapporto con la natura. I fiori di Findhorn si possono acquistare via internet e possono essere una scelta alternativa ai Fiori di Bach. Anna Poletti