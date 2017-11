Le Fabbriche degli Animali – “Mucca pazza” e dintorni

Il morbo della "mucca pazza" che ha allarmato i consumatori di tutta Europa e messo in crisi i governi di mezzo mondo è solo l'ultimo degli allarmi in campo alimentare. Le proiezioni sui possibili casi di contagio parlano di centinaia e forse migliaia di malati nei prossimi anni, di conseguenza il problema non può considerarsi "archiviato". Non lo è per due motivi fondamentali. In primo luogo perchè nessuno ha ancora una risposta credibile sulle vie di trasmissione del morbo e sui tempi di incubazione della malattia, e in secondo luogo perchè le cause del problema, ovvero le condizioni di allevamento degli animali, non sono affatto superate. Il problema non è "umano". E' anche per gli animali, per migliaia, milioni di animali. Sta infatti nel sistema economico che si regge su un certo tipo di consumo ed ha anche implicazioni di carattere sanitario, ambientale ed etico. Il libro analizza questi aspetti e le conseguenze pratiche dell'allevamento industriale evidenziando i punti critici e le possibili vie d'uscita. Indispensabile per chi vuol saperne di più, al di fuori delle voci ufficiali e delle rassicurazioni di parte. Per chi vuole orientarsi. Per chi vuole... conoscere i "suoi" polli.