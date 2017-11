Il valore della felicità. Questo è il leit motiv di una serie di eventi iscritti nel Forum ?le fabbriche della felicità?, in questi giorni a Piacenza. "Il valore economico della felicità", "La felicità del bambino" sono solo alcuni dei temi esplorati dagli incontri, tutti di alto valore informativo e con ospiti e relatori di spicco. Persone che hanno fatto del sorriso il veicolo della crescita, come Patch Adams e Mario Lodi; Maurizio Davolio e Fulvio Scaparro; Riccardo Bonacina e Daniele Novara, e docenti e ricercatori ognuno dei quali impegnato a illuminare un particolare aspetto della felicità, della sua importanza e del suo valore (anche economico!) nella società oggi.

Il tema della Felicità ha di buono che è intuitivo e immediato: tutti sappiamo istantaneamente, fin da bambini, di quale sensazione (o emozione?) stiamo parlando quando proviamo quel senso di benessere, appagamento, anche di allegria pervasiva e serena, che associamo al termine Felicità.

Ma appena cerchiamo di concettualizzarla, l?idea di Felicità assume un?incredibile complessità: essa ha forme diverse a seconda della prospettiva epistemologica e scientifica da cui la si guarda, dal tempo e dall?età dai quali si cerca di descriverla, dai modelli culturali e politici che la definiscono.

Un sociologo, un genitore, un filosofo o un poeta usano la stessa identica parola per dire cose differenti, ?studiano? e cercano i modi più efficaci di perseguire la propria ed altrui felicità partendo da punti di vista differenti, ma tutti congrui.

In questo contesto di complessità, l?unica cosa sicura è che c?è chi di mestiere si occupa della felicità degli altri:

? I politici e gli amministratori pubblici perseguono il bene pubblico, che significa cercare di soddisfare i bisogni del pubblico, ovvero -in democrazia- far felice almeno la maggioranza dei cittadini elettori, magari scontentandone altri ? Gli educatori, i maestri, gli insegnanti e i genitori cercano di far apprendere ai bambini ed ai giovani come realizzare le proprie potenzialità e farsi meno male possibile nel duro mondo là fuori ? Psicologi, sociologi, studiosi delle scienze umane e i mediatori sociali in genere si danno da fare per fornire ad individui e comunità le istruzioni per non rendersi infelici ? I servizi sociali e sanitari, le imprese private che si occupano di servizi alla persona si danno lo scopo di mantenere il più alto possibile il benessere delle persone loro affidate, di proteggerle dalla sofferenza e dal dolore ? E così chi lavora nelle attività del tempo libero, nel turismo, nell?arte e nelle attività culturali, o anche nell?ambito della sicurezza e della prevenzione, non ha lo scopo in fin dei conti di cercare di garantire che le persone stiano bene, siano felici? Tutte queste persone sono i fabbricanti della concreta felicità della comunità e le aziende ed istituzioni dove essi lavorano sono le Fabbriche della Felicità.

Quello che Piacenza vuole offrire loro con le Fabbriche della Felicità è un Forum nazionale, uno spazio aperto di confronto e sperimentazione, di esplorazione di percorsi, dentro una logica che non può che essere quella della contaminazione di saperi, della connessione di letture diverse, della rete costituita da nodi molto differenti fra loro, per un arricchimento reciproco.

Quando sarà a regime il forum nazionale darà il punto di partenza per esplorare un tema annuale legato concettualmente al perseguimento della Felicità, del benessere e dell?agio, che rimarrà aperto e verrà sperimentato in un laboratorio permanente i cui risultati pratici verranno sottoposti a verifica nelle successive edizioni.