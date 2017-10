Le immagini che alimentano l’odio

Difficile. Molto difficile avere le idee chiare in un momento critico come questo che è sicuramente cruciale per quelli che saranno i rapporti internazionali dei prossimi anni, se non addirittura decenni. Se ci si lascia prendere dal gioco del bianco e del nero, del buono e del cattivo, entrambi i fronti avranno una buona riserva di bombe da scagliarsi reciprocamente: uno tortura e l'altro decapita; uno sfrutta silenziosamente, l'altro si fa esplodere fragorosamente; uno invoca - anche strumentalizzandola - la democrazia come motivo sufficiente por depredare e l'altro invoca Dio - strumentalizzandolo - come motivo sufficiente per massacrare chi non lo onora con lo stesso nome. E' una storia antica, questa, che guerra dopo guerre, litigio dopo litigio, dovremmo avere già imparato, ma la vita umana è breve e la memoria storica, acquisita a scuola, non è sufficiente per ricordare che non è così che si risolvono i conflitti, nèi più piccoli, né i più grandi. "La realtà non esiste, dipende dal punto di vista da cui la guardiamo" è una verità che è sconosciuta al di fuori della schiera degli epistemologi (gli studiosi delle modalità con cui l'uomo percepisce ed elabora la conoscenza). Eppure è una verità che in molte scuole e famiglie viene insegnata con pazienza aiutando un bambino a capire che quando ha strappato il disegno della sorellina l'ha ferita in profondità anche se a lui sembrava solo uno scarabocchio, e che quindi la reazione violenta che lei ha avuto è stata la conseguenza della mancanza di rispetto non dell'azione in sé. Sembra un esempio inadeguato, nel suo candore, rispetto ai colpi di una profonda violenza etica, visiva e viscerale che si stanno scambiando in questi giorni sui media di tutto il mondo e, oggi in particolare, su quelli italiani. Uomini fatti mangiare dai cani o ministri di culto dileggiati davanti ai loro fedeli (fermo restando che è stato anche di peggio), possono sembrare poca cosa all'occhio distratto, ma rappresentano un affronto atroce e imperdonabile per la dignità umana, e si sono tradotti immediatamente in una risposta altrettanto scioccante per noi occidentali: una decapitazione di un soldato americano documentata fotograficamente dal vivo, lo scempio sui cadaveri di soldati israeliani presentato come trofeo con il Corano in mano, come fosse un vessillo di guerra. Queste , infatti, le incommentabili immagini su un quotidiano italiano di grande diffusione. Queste alcune istantanee di un conflitto antico quanto l'uomo, probabilmente ancor prima dei tempi di Caino e Abele, se proprio non vogliamo credere che il mondo è nato solo poco più di 6000 anni fa. E' proprio questo il problema, che l'uomo è nato molto più di 6000 anni fa, 100.000, 200.000 dicono gli scienziati, a seconda del punto da cui si vuol far partire l'Homo Sapiens, la civiltà così come la conosciamo, è la punta della punta della punta dell'iceberg di una storia che è uscita dalla preistoria pochi secondi fa. Siamo civili, colti, democratici ed equosolidali, ma fino a pochi secondi fa ci nascondevamo dietro le rocce per sfuggire alle tigri dai denti a sciabola e tagliavamo le orecchie dei membri della tribù vicina che osavano avventurarsi nel nostro territorio di caccia. E quando vediamo il sangue, il sesso, la violenza sono meccanismi antichi quelli che entrano in gioco, la risposta è istintiva, violenta, viscerale. Lo sa bene la pubblicità, che vende anche le mentine con due tette in primo piano... ma se il sesso è innocuo, quando si passa al corpo fisico torturato e alla testa decapitata l'effetto è devastante: diventa una coltura a ritmo accelerato di odio. Un odio cieco che non sa e non può sentire ragioni, perché attinge a una memoria collettiva formatosi in centinaia di migliaia di anni, di dolore, di soprusi, di lotta per la sopravvivenza. E' questo che vogliamo? Istigare un odio irrazionale come quando si raccontava ai contadini polacchi che gli ebrei sacrificano i bambini cristiani per cuocere il pane azzimo della Pasqua e incitarli così ai pogrom, i massacri di massa, o si raccontava alle delicate signorine degli stati del Sud degli USA che i negri non hanno anima e quindi potevano essere usati come animali? Vogliamo gettare benzina sul fuoco e far passare ancora qualche secolo o millennio prima di meritarci l'appellativo di Homo sapiens? Cosa fare allora? Come reagire allora? E' questa la questione, che non si tratta di "reagire", ma di "agire", contrastando i meccanismi ancestrali e imponendo una modalità "adulta" - si dice in psicologia - per affrontare il conflitto con la stessa logica che si adotta nello spiegare al bambino perché per una stupidata come quella dell'aver stracciato uno scarabocchio, gli è stato rotto il naso in risposta: comprendere il punto di vista dell'altro. Con questo non si vuole paragonare un naso rotto a una decapitazione, ma il meccanismo che ha creato la situazione è lo stesso. E bisogna fare ancora di più: comprendere che "c'è" l'altro, che è anche lui una persona, che ha anche lui una sensibilità, degli affetti, degli interessi, dei valori. Riconoscere la sua dignità di essere umano, riconoscerlo come interlocutore. E' solo la capacità di provare empatia, di aprirsi all'altro con rispetto e disponibilità all'ascolto che può curare ferite, che può dare svolte a conflitti anche internazionale. Lo ha spiegato in modo magistrale Jacopo Fo nel suo ultimo Cacao della domenica, parlando dell'adenia, l'incapacità di sentire l'altro come effettivamente reale: l'aguzzino soffre un tormento interiore feroce che lo rende insensibile all'esterno, perché ha ucciso dentro di sé tutti i ricettori del piacere, vive in un sarcofago di pietra. E' un discorso lungo, non è con poche righe che si può affrontare, ma è questa la direzione da esplorare e coltivare. Ancor di più in un momento in cui alcuni media fanno terrorismo psicologico e sfruttano immagini scottanti, nel migliore dei casi, per fare soldi, nel peggiore, per seminare odio Marcella Danon