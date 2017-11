Le memorie di Adriano

La vita militare fu la sua vocazione. Pur essendo uomo di pace accettò le guerre anche quando non ne condivideva la motivazioni, le accettava "come un mezzo per giungere alla pace, se i negoziati non potevano bastare." Altre cose urgevano: i viaggi, la cultura, le scoperte di nuove esperienze... Fu iniziato al culto orientale di Mitra, ai misteri di Elena; amava in modo appassionato la bellezza, in tutte le sue manifestazioni, la natura, sia le vaste ed estese pianure del nord, dove lo portarono le lunghe campagne militari, sia le foreste lussureggianti della Bitinia. L'amore umano per il giovane Antinoo fu forte e sincero, illuminò per alcuni anni la sua vita e gli diede quell'impulso vitale che solo un amore forte può dare. Altrettanto forte fu il dolore per la sua fine precoce, che lo accompagnò per il resto dei suoi giorni: "non avevo amato abbastanza quel fanciullo da obbligarlo a vivere." Adriano si sentiva responsabile delle bellezze del mondo, il suo ideale era poter costruire splendide città piene di luce, campi fiorenti irrigati da acque limpide, popolate da esseri umani liberi, desiderava che il viaggiatore più umile potesse liberamente errare da un paese all'altro... Si potrebbe crederlo un illuso, vittima dell'utopia, se a questo conoscitore della vita non fosse stato ben chiaro che a è eterno, che alla pace subentra la guerra, alla tolleranza l'odio e la violenza, che gli uomini, purtroppo, preferiscono usare le loro energie in "opere stupide o feroci". Ma Adriano non poteva rinunciare alla speranza... "Non tutti i nostri libri periranno, si restaureranno le nostre statue infrante; altre cupole, altri frontoni sorgeranno dai nostri frontoni, dalle nostre cupole... Se i barbari s'impadroniranno mai dell'impero del mondo, saranno costretti ad adottare molti dei nostri metodi; e finiranno per rassomigliarci." Penso al legame con il mondo d'oggi, un mondo che sembra sfaldarsi sotto i colpi di guerre che colpiscono vite innocenti... In questo mondo dove fondamentalismi e intolleranza seminano distruzione e morte si fa sempre più forte il bisogno di quella stessa pace voluta da Adriano. Cercando di far accettare una pacifica convivenza tra arabi ed ebrei, rimase sconcertato di fronte all'arroganza di chi si crede di essere il popolo eletto, il solo a contenere la vera fede, l'intera verità. Durante la guerra ebraica Adriano ebbe lunghi colloqui con il rabbino Giosuè, ma non amò mai la "lingua dei fanatici, tanto invasati del loro dio da trascurare l'umano." Adriano ebbe infatti molto più forte il senso dell'umano che del divino: "Avevo lottato per secondare il senso del divino senza tuttavia sacrificare a esso l'umano" "Non manca un barlume di luce neppure nel più opaco degli uomini" Gli anni passano, sopravvengono le malattie, mancano le forze, il pensiero della morte si fa sempre più insistente e con esso la tentazione del suicidio, ma si impone la "patientia". Lo circondano gli amici più cari, lo conforta il pensiero che fino all'ultimo istante sia stato amato di "amore umano". Pensa, infine, alla sua "animula", "piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo, ora t'appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più... Cerchiamo di entrare nella morte a occhi aperti..." Laura Vascellari