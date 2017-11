Le nozze di Eleonora

Per raccontarci la vita di una tra le donne più interessanti del Medioevo, l'autrice chiama come io narrante Loanna von Grimwald, migliore amica di Eleonora di Aquitania. Con un abile ricamo narrativo, dunque, ci viene presentata una storia nella storia, quella di due donne e della loro profonda amicizia. Eleonora è al centro di vicende amorose e politiche che incideranno profondamente sull'andamento della storia.Ma la passione ha bisogno di saggezza e il destino di un po' di magia per diventare proprizio. A tutto questo penserà la fedele Loanna, seguace degli insegnamenti del Mago Merlino. Per tutta la sua vita si adopererà per proteggere Eleonora, scrivendo una delle più belle storie di amicizia dell'epoca.