Le origini della musicoterapia

Ancora oggi, nelle tradizioni delle culture sciamaniche possiamo trovare rituali che ci permettono di immaginare lo spirito col quale venivano svolte simili cerimonie agli albori della civiltà. Le melodie erano probabilmente molto semplici, con una forte presenza ritmica, cantilenanti, ripetute in continuazione dallo sciamano e dai membri della famiglia o della tribù raccolti attorno al malato. La funzione di questa primordiale musicoterapia era quella di indurre in uno stato si profondo rilassamento la persona "in cura", che sentiva così di essere appoggiata e sostenuta nella sua lotta contro la malattia. L'impiego della musica a scopi curativi sembra essere stato molto importante in numerose culture. Dalla mitologia greca, ai riti degli indiani d'America, passando per la cultura cinese e tibetana per giungere fino a quelle ebraica e cristiana, la musica sembra essere stata protagonista di molti processi di guarigione.

"Traité des effects de la musique sur le corps humain", il primo studio sugli effetti della musicoterapia

La musicoterapia ai giorni nostri