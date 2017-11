“Le pagine degli animali”. Una rassegna di letteratura bestiale

La rassegna, unica in Italia, si apre venerdì 23 maggio con la presentazione del libro ?La figlia dell?imperatrice. La grande industria della malattia? di Hans Ruesch. Saranno presenti Stefano Carnazzi, direttore responsabile contenuti LifeGate, e Stefano Cagno, noto medico antivivisezionista e grande divulgatore scientifico (suo il recente Lou, Buc e tutti gli altri). L?appuntamento è anche l?occasione per ricordare la grande figura di Hans Ruesch, il fondatore del movimento antivivisezionista internazionale recentemente scomparso. ?La figlia dell?imperatrice? è una denuncia forte e coraggiosa sui metodi di ricerca e cura delle malattie basati sulla sperimentazione animale, sulla quale è necessario riaprire il dibattito. La Provincia di Milano vuole riaprire il dibattito sulla sperimentazione animale. Presentare ?La figlia dell?imperatrice? è un atto di coraggio: il testo è un?analisi lucida di come alcuni settori della farmacologia e della chimica, che confluiscono nell?ambito sanitario, monopolizzino mercati, vivisezionino animali, sperimentino su essere umani. Nessuna istituzione ha mai presentato pubblicamente questo libro. Le Pagine degli animali proseguiranno a giugno: martedì 3 giugno con l?etologo Giorgio Celli, che racconterà di api, gatti, cani, cacciatori e?di televisione, martedì 10 giugno con lo zooantropologo Roberto Marchesini, che svelerà alcuni segreti per comunicare con cani e gatti, e si chiude martedì 17 giugno con le scrittrici Graziella Ardizzone e Maria Trevisani Bach, che parleranno di amicizia e di ?patti di convivenza? con il gatto. Tutti gli incontri si tengono alle ore 18 presso la Libreria Mursia, Via Galvani 24 Milano. Saranno presenti l?assessore Pietro Mezzi e Edgar Meyer, referente dell?Ufficio Diritti Animali della Provincia di Milano. Significativa la partnership tra la Provincia di Milano e Mursia, casa editrice da sempre vicina al mondo degli animali, ai quali sono dedicate le collana Felinamente & Co e Cani e ArCani. In concomitanza con la rassegna la Libreria Mursia ospiterà la mostra fotografica ?Un cane per amico. 30 fotografie in mostra? a cura di Riccardo Mazzoni in collaborazione con Argos, Digital Camera e Il fotografo. Le fotografie saranno esposte dal 23 maggio al 28 giugno. Edgar Meyer