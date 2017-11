"Attenti! Prima di bere lo dovete osservare; ciascun vino ha un suo colore diverso. E poi portarlo al naso: ciascuno ha il suo profumo. Attenti, va trattenuto in bocca, così da ascoltarne il racconto. C'è dentro la fatica dei contadini". "Le tradizioni sono la base su cui puntare i piedi per balzare in avanti".

"Ho indicato - forse primo dati gli anni - quale unica via di salvezza, la riappropriazione contadina. Dico riappropriazione, sia nel senso fisico, sia in quello morale della terra. Chi la lavora, con le proprie mani, chi sa affrontare i mutamenti così rapidi delle condizioni climatiche, da ottimali a pessime (…. ) costui è il lavoratore cui sono dovuti maggiori il rispetto e la remunerazione. Lui provvede alla necessità e alla qualità della vita. Gli altri sono sussidiari".

Pablo Echaurren

Luigi Veronelli"Una volta l'ho sperimentato (l'olio di soia per friggere n.d.r.) e ho provato sulla mia pelle cosa significa finire nelle grinfie del boia, sentirsi ridotti a Organismi Geneticamente Mortificati". "Compagni dai campi e dalle cantine, prendete la falce e inforcate il tortello, stendete la pi(a)zza e bevete il Brunello. Comunismo della ricchezza, non della povertà si auspicava Marx". E' allora che mi vien di pensare all'intelligenza della cucina della mancanza, della cuisine arrangiata, basata sull'ingrediente assente e sfuggente tipo le fragole scappate (la zuppetta di pane e vino rosso zuccherato con cui i bambini a corto di frutti prelibati potevano sognare il sottobosco, gli elfi, i coboldi, i bagordi), alle vongole fujute (spaghetti ripassati in una mestolata d'acqua di mare, aglio e prezzemolo, ai fagioli all'uccelletto (in cui il suddetto augelletto non ha intinto manco la punta del becco)… Penso all'abbinamento della povertà con la maestà dei prati non coltivati, peso all'acqua cotta e alle sue infinite varianti derivanti dalle stagioni e dai siti visitati dal pastore, gli ampi campi che funzionano come banchi del mercato (prendi e non paghi) come tavolozze cangianti".