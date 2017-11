Le pere di Pinocchio. 50 piccole cose per una sana alimentazione

Abbiamo un po' perduto, tra l'uva d'aprile e pomodori d'inverno, il gusto della stagionalità, il gusto di dire "che bello, tra poco sarà la stagione delle fragole". E' un po' un peccato, per i sapori, per la salute, per l'ambiente. I vegetali coltivati fuori stagione provengono generalmente dalle serre. Subiscono numerosi trattamenti con prodotti chimici che li aiutano a crescere e li difendono dalle malattie e dai parassiti (queste piante infatti, coltivate in un periodo dell'anno che non è quello naturale, sono più deboli). I frutti di stagione invece, oltre che molto saporiti, hanno avuto il tempo e la forza di sintetizzare i principi nutritivi che li rendono preziosi per la salute. E arrivano in tavola esattamente quando l'organismo ne ha bisogno. Perciò in questo libro si trova un bel prontuario, mese per mese, di quali frutti della terra cercare, o quali affrettarsi a rincorrere perché tra poco... potrebbero non essere più di stagione. Insieme a tante altre "piccole" cose che si possono fare per mangiare meglio, provvedendo alla nostra salute in modo preventivo ma senza perdere a del piacere della tavola - anzi, proprio recuperando ritmi e gusti che la fretta e gli eccessi ci hanno fatto dimenticare. Altri assaggi? "Mangia primitivo"; "attenti agli ingredienti-spia"; "mangia a colori", "farlo strano", "pensare con la pancia", tutti presentati, da buoni commensali, con arguzia e sapore. Il titolo si rifà a un aneddoto di Collodi. Mastro Geppetto cede a Pinocchio la sua colazione, tre pere, ha solo quelle. Capriccioso, Pinocchio ne sbafa solo la polpa. "E cominciò a masticare. Da principio storse un po' la bocca; ma poi, una dietro l'altra, spolverò in un soffio tutte le bucce: e dopo le bucce, anche i torsoli, e quand'ebbe finito di mangiare ogni cosa, si batté tutto contento le mani sul corpo, e disse gongolando: - ora sì che sto bene!". Un burattino che pare in linea con le migliori e più nuove prescrizioni per una sana alimentazione, perché in effetti bucce d'arancia, torsoli di mele e pere, semi d'agrumi ma anche il cuore dell'ananas, il gambo di carciofi, le foglie verdi dei rapanelli e delle carote sono fra le cose che in tavola non vanno mai perché finiscono nella spazzatura; eppure - la scienza lo riscopre continuamente - sono autentici concentrati di sostanze benefiche! Ah, c'è anche una sapida "nota" del bluesman Fabio Treves. Perché, proprio come la sua musica, il cibo di cui si parla è autentico, genuino, vero.