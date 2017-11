Le piante magiche. Dall’antichità al Rinascimento

L'autore, Emile Gilbert, illustre clinico ed esoterista, analizza le sostanze usate nella tradizione magica nel Medioevo e nel Rinascimento. Alle erbe e alle piante, sin dall?antichità si attribuivano proprietà curative e terapeutiche. Le piante costituivano non solo rimedi per curare mali fisici, ma rimedi anche capaci di influire sulla psicologia delle persone. Non solo venivano curate le malattie fisiche quindi, ma veniva scacciato il demonio che era ritenuto abitare le persone. Della pianta non si faceva un uso limitatamente medicinale, ma più ampio, in collegamento con le energie delle persone, con delle forze superiori e trascendenti. Un uso magico, insomma. E? la magia racchiusa nel segreto delle piante che si respira in queste pagine. Si fa un tuffo nel passato leggendo le parole di Gilbert, anche linguisticamente parlando. Gilbert racconta di droghe, profumi, essenze usati nelle stregonerie in diversi periodi storici e traccia un interessante percorso letterario delle opere in cui queste erbe e i loro utilizzi magici compaiono. Una piccola gemma quest?opera, un soffio di magia tra stregoni e intrugli magici, letteratura e cultura antica. Consigliato a tutti i più curiosi! Silvia Passini