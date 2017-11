Le redini della propria vita

Il "piccolo" dell'uomo nasce e da subito dimostra il suo temperamento giacché nei primi mesi di vita e anche nei primi anni, il suo contatto con il Sé è stretto e fluido ed egli manifesta peculiarità, attitudini, qualità, vocazioni le quali - se si prestasse loro la dovuta attenzione e il rispetto- sarebbero i sicuri segnali del suo progetto di vita. Poi, come in tutte le favole, qualcosa succede e sulla strada del piccolo eroe compaiono gli ostacoli; quando è fortunato non si tratta di grandi violenze, ma di piccole continue interferenze col suo naturale funzionamento. Si sa, il bambino deve essere educato, i genitori da subito si sentono investiti dal sacro compito. Ciò che nessuno ha insegnato loro è che non dovrebbero assolutizzare niente e far notare al bambino che quanto gli comunicano è ciò che nella loro famiglia si trasmette di generazione in generazione, ma che in altre famiglie si fa in un altro modo e offrire esempi di un modo diverso di vivere e al bambino fare intravedere la possibilità di cambiare - quando sarà abbastanza grande da poterlo fare- ciò che riterrà opportuno senza incorrere nella disapprovazione di coloro che ama. E invece a poco a poco i "no", le ingiunzioni", i "devi" lo allontanano dalla sua vera natura e lo disorientano, sì proprio così perché il Sé è essenzialmente orientamento, agisce come un radar che sa quali onde catturare per cui quando il piccolo viene allontanato dalla sua essenza, invece di andare nel mondo tranquillo e sicuro, annaspa, incespica di continuo, avanza tentoni come chi è afflitto da un handicap. E in molti casi il mondo diventa nemico e nascono paure di ogni tipo. Quel bambino cresce conformandosi o ribellandosi ma non seguendo se stesso; a un certo punto però, diventato adulto, entra in crisi, l'anima bussa, chiede il conto. Questo ipotetico cammino ci riguarda un po' tutti, molti di noi in un certo momento della vita sentiranno un?intensa insoddisfazione e inizieranno quell'opera di riorientamento che impegnerà gran parte delle nostre forze e ci porterà a ritornare in noi stessi stesso e a ridefinirci. Guadagneremo un modo di stare nel mondo più consono alla nostra natura e di conseguenza serenità e gioia. Da dove cominciare? 1. Tagliare i codici che hanno informato la nostra vita, ovviamente se l'hanno resa poco godibile. E? disimparare, è disfarsi di cattive abitudini, dei maestri, è partire da sé, per passare da un'etica impersonale appresa a un'etica personale del volere e della responsabilità, per scoprire il mondo dei propri valori individuandoli a partire dai propri bisogni, desideri e ideali. Questa è la strada per individuarsi, differenziarsi, vivere. Partire da sé è lottare per affermare le proprie posizioni perché tra i nostri" vicini" ci sarà sempre qualcuno che tenterà di depistarci, manipolarci in nome magari dell'amore o per fini egoistici. In tutti i miti l'eroe afferma se stesso lottando, superando numerosi ostacoli sul suo cammino; la via dell'eroe è la metafora di ogni vita che è forte e vuole risposte forti da ogni uomo e da ogni donna. 2. Taglio ma anche piega: nel lavoro di riordino della nostra personalità è basilare il "ritorno a Casa" ovvero piegarsi verso se stessi e,quasi atto medico, aver cura di sé, capire la forma che si desidera darsi, la forma che dirà dei nostri più intimi e personali desideri. 3. Interrogare continuamente l'esperienza. Importanti le domande empiriche che sapremo rivolgerci. Ogni volta che un evento parla il linguaggio del disagio, provare ad estrarre dalla situazione il sentimento particolare che si è provato invidia, gelosia, vergogna e chiedersi: Quando e perché lo incontro, chi o che cosa mi evoca un tal sentimento? Che ha a che fare con la mia vita? Quando un evento parla il linguaggio del benessere si fa la stessa cosa in modo da rendere ripetibile a volontà, e non casualmente, l'esperienza. Per le cose che avvengono per caso chiedersi: Ma quante cose avevo prima lasciato accadere? Per le cose che facciamo deliberatamente senza però ottenere gli effetti desiderati: Mi sono interrogato sulle mie motivazioni e l'intenzione qual era? 4. Coltivare le figure del cuore ovvero i valori personali di cui si diceva sopra e poi quelle configurazioni fatte di pensieri, sentimenti che sono il distillato, il portato di esperienze benefiche e ancora: nello spazio della nostra interiorità ci sono varie immagini di noi,alcune sono purtroppo costrittive e ostacolanti il nostro sviluppo, altre ci regalano invece un senso di espansione e libertà, fare di quest'ultime figure del cuore, e cioè richiamarle spesso alla coscienza, arricchirle,farne tesoro. Tanto altro ancora si può fare, l?importante è non dimenticare che l?identità è in cammino per tutto il tempo del nostro percorso esistenziale. Ciò dà speranza. Maria Castiglione