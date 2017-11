Le richieste degli addetti ai lavori

Una regolamentazione, chiesta dagli addetti ai lavori. Che rispetti le caratteristiche dei connotati e tradizione dello Shiatsu che si è fatto conoscere ed ha avuto successo in Italia, può permettere a migliaia di operatori e insegnanti Shiatsu di poter lavorare riconosciuti dalle Istituzioni, divulgando in pratica nella società una antica disciplina riproposta a livello mondiale in forma moderna, di cui la maggioranza dei cittadini é ormai a conoscenza e di cui usufruiscono stessi parlamentari della Repubblica, di governi esteri, oltre che famosi personaggi dei mass-media, della cultura e delle amministrazioni locali.".