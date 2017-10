La mente e le traduzioni fisiologiche

Come un computer ha bisogno delle periferiche (monitor, stampante, eccetera) per comunicare con l'esterno e utilizzare le sue potenzialità, in modo analogo la mente umana necessita del corpo fisico come supporto manifesto per esprimere le sue idee, i suoi pensieri, i suoi sentimenti. Realizzare il pensiero circolare dell'interdipendenza, come si è detto negli articoli precedenti, permette di valorizzare il potenziale di espressione che in ogni momento della vita, nei momenti cioè di "positività" come di "negatività" - la distinzione è unicamente funzionale al nostro pensiero lineare e disgiuntivo - si manifesta con minore o maggiore evidenza. Questa naturalmente caratterizza i momenti più difficili, come la malattia, per il semplice fatto che la difficoltà in sé porta a galla più facilmente il problema sottostante ed apre al contempo la strada alla sua soluzione. Tuttavia, anche nei momenti "piani" e lineari, o più "scorrevoli" della vita, si esprimono indicazioni e approvazioni alla strada intrapresa, anche se meno evidenti all'apparenza. L'attenzione maggiore va ovviamente al "problema" - che sia malattia o altro - in quanto questo ostacola, impedisce, o addirittura "blocca" quello che noi generalmente auspichiamo (secondo una prospettiva che si rivela appunto parziale) come miglior progredire degli aventi, obbligando a fermarsi e a riconsiderare la rotta. La comprensione dei segnali che il corpo fisico, come anche la vita in generale, fornisce porta - chi è motivato e lo desidera - a risolvere, spesso definitivamente, problemi anche fisici ostinati o recidivi. Anzi: la recidività in particolare di un problema segnala la necessità della sua comprensione profonda. Se il messaggio non giunge a destinazione, la vita lo ripropone e, purtroppo, con toni sempre più acuti ed evidenti. Sono generalmente tre i livelli in cui il messaggio profondo si "condensa" manifestandosi somaticamente o materialmente: