“Truffe della carne. Il 5% è a rischio”

Sul quotidiano "la Repubblica" in edicola oggi, a pag.15 (e richiamo in prima pagina), vi segnaliamo l'articolo (a pagina intera) realizzato con il contributo della LAV, dedicato alle truffe sulla carne dal titolo: "Le mille truffe della carne. Il 5 per cento è a rischio". L'allarme dei NAS: "Non c'è solo 'mucca pazza'". Viaggio negli affari dei macelli clandestini e dei vitelli 'pompati' con gli ormoni. Nelle farmacie clandestine scoperte dai NAS si trovano cortisonici, anabolizzanti, steroidi, in quantità esorbitanti. Gli allevatori raccontano come si può cambiare l'identità di un animale vivo, trafficare con auricolari e documenti, allevare clandestinamente e sfuggire ai controlli. Interessante anche la lunga intervista a Ciro Troiano, responsabile LAV dell'Osservatorio sulle zoomafie. Il boxettino "pubertà precoce, omogeneizati nel mirino" ("Accertamenti verranno disposti su campioni di omogeneizzati per verificare la presenza di E la colonna che illustra graficamente i risultati delle ispezioni dei NAS: dal 2001 al 2002 hanno arrestato 60 persone e denunciate 7440; 1 ispezione su 2 delle 26700 compiute ha portato a multe, irregolarità, frodi, contestazioni. Mezzo milione di capi sequestrati.