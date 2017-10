Le virtù dell’uva

Maschere per il viso all'olio di vinacciolo, massaggi col Trebbiano o con l'uva fresca Gasparossa del miglior Lambrusco della zona, i bagni agli estratti d'uva e sali biologici sono alcuni dei trattamenti proposti alle terme di Salvarola, sulle alture di Sassuolo, nel modenese dove la specialità è quella di usare vini locali per migliorare il benessere degli ospiti della struttura. C'è persino l'idromassaggio, forse sarebbe il caso di ribattezzarlo "vinomassaggio", a base di estratti d'uva e sali biologici, per ottenere benefici effetti sulla circolazione.