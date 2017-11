A Lecco, dal 12 al 14 maggio torna Bike-Up, il primo festival europeo dedicato alla pedalata assistita

La passione per la bici sale. Ancora di più quella per la e-bike, la cosiddetta “pedalata assistita”, un nuovo modo di andare in bici che coinvolge sempre più italiani, anche i più “sfaticati”, gli anziani e chi abita in zone non pianeggianti. Tutti felici di poter sfruttare il silenzio e la piacevolezza delle due ruote senza per forza avere una preparazione fisica adeguata. E tutti pronti a darsi appuntamento, il prossimo weekend, da venerdì 12 a domenica 14 a Lecco, per la quarta edizione di Bike-Up.

In Italia oltre tremila le aziende legate alle due ruote

Bike-Up, tre giorni di festa per grandi e piccoli

Bike-Up fra escursioni, prove e pedalate gastronomiche

Tutto quello che serve per andare in vacanza in bici