L’eco-economia copernicana

Nelle aziende oggi più che mai qualità e innovazione devono tendere alla sostenibilità. Rispettare l'ambiente significa cercare nuove prospettive, cogliere nuove opportunità, sperimentare soluzioni, tuffarsi nell’innovazione tecnologica e nell’ecoefficienza. Ciò è possibile solo grazie agli investimenti di realtà capaci di fiutare il futuro. La sostenibilità è una pochissime aree di business in crescita, e le aziende che si incamminano in questo percorso operano concretamente sul campo, costituiscono la base dell’unica crescita economica possibile: lo sviluppo sostenibile. Questo è uno dei temi chiave nel mio ebook La felicità nel cambiamento, in cui Lester Brown - fondatore del Worldwatch Institute e ora a capo dell’Earth Policy Institute - scrive:

Un’economia ecologicamente sostenibile — un’eco-economia — richiede la formulazione di una politica economica nella cornice di principi ecologici, con economisti ed ecologisti che lavorano insieme per dare forma alla nuova economia. Così come Copernico ha formulato una nuova visione astronomica dopo diversi decenni di osservazioni della sfera celeste e di calcoli matematici, anche noi possiamo formulare una nuova visione economica mondiale basata su diversi decenni di osservazioni scientifiche e analisi ecologiche. Una stabile relazione tra l’economia e l’ecosistema terrestre è essenziale per sostenere il progresso economico.