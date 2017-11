Led Zeppelin e Keith Moon insieme sul palco

È il 23 giugno 1977 quando al The Forum, Inglewood (Los Angeles, California) si esibiscono i Led Zeppelin. Periodo non semplicissimo per la band, dopo il grave incidente stradale di due anni prima per Robert Plant, che lo ha tenuto a riposo forzato per lungo tempo, e i problemi con l'eroina di Jimmy Page. Il pubblico, però, è sempre pronto ad ascoltare la rock band dal vivo e anche qui è presente numeroso per assistere a un'esibizione divenuta poi storica grazie all'ospite che raggiunge i Led Zeppelin sul palco: il suo nome è Keith Moon.