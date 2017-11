Leggerezza del cibo, leggerezza del pensiero

Quante volte abbiamo avuto la sensazione che il nostro umore mattutino dipendesse da quello che abbiamo mangiato la sera prima? Non ci sbagliavamo, abbiamo percepito quella che è la "punta di un iceberg". Spieghiamoci meglio: il modo con cui ci rapportiamo agli altri, i nostri successi nella vita, le paure, le inibizioni, così come la capacità di fare amicizia e amare sono ampiamente determinate dal terreno biochimico creato dai valori di minerali organici. Tali valori sono acquisiti come il risultato di un adattamento del nostro organismo a stress fisici, psichici e nutrizionali. Eccessi o carenze di minerale e corrispondenti alterazioni dei rapporti tra minerali possono darci un'idea esatta delle particolarità del carattere di un individuo e permetterci di risalire al suo stile alimentare. Facciamo qualche esempio. Un consumo eccessivo di prodotti animali può portare ad un eccesso di sodio a livello dei tessuti rispetto al potassio e questo può causare emozioni quali risentimento, senso di inadeguatezza, depressione, paura, instabilità emotiva, ostilità, perdita di controllo. Un eccesso di calcio nei tessuti può causare invece diminuzione di vitalità, chiusura, minor espressione delle emozioni; una carenza di calcio porterà tensione muscolare, insonnia e irritabilità. Poco potassio può indurre stanchezza muscolare, fatica estrema, indifferenza, perdita di emozioni. La carenza di vitamine del gruppo B può indurre aggressività, irritabilità, confusione; troppa vitamina C può ridurre il rame a livello dei tessuti provocando a lungo andare sintomi quali aggressività, paura, ansietà. E via di seguito. Un'alimentazione monotona o sbilanciata, insieme a inquinamento ambientale, accumulo di fatica, poco movimento e stress, può appesantirci ulteriormente perché intossica il nostro organismo: risveglio lento, bocca amara, lingua patinata, stato dell'umore peggiorato e instabile, pensiero negativo, irritabilità e ridotta creatività. Cosa possiamo fare a questo punto per ritrovare quella sensazione di leggerezza, piacevole, che ci predispone al buon umore e alla stabilità emotiva? L'alimentazione naturale è una buona risposta. Può connetterci alla leggerezza del pensiero perché esprime una qualità del cibo che "fa sentire relativamente poco il suo peso" e quindi facilita il processo della digestione: "cibo leggero a lavorarsi come il legno da opera, leggero a bruciare come il legname da ardere". Bastano poche semplici regole a tavola per sentirsi "leggeri": scegliamo prodotti di buona qualità, ovvero da agricoltura biologica: sono privi di residui di pesticidi e secondo le ultime ricerche risultano anche più ricchi dal punto di vista nutritivo; riduciamo i tempi di cottura: preserveremo il contenuto vitaminico e nutritivo degli alimenti; cuociamo senza soffriggere e bruciacchiare il cibo: le ricette saranno ugualmente gustose e non con conterranno sostanze tossiche; per condire privilegiamo l'olio extra vergine di oliva, meglio a crudo ma anche cotto: è in assoluto il grasso più completo dal punto di vista nutritivo; variamo sempre i cibi e scegliamoli di stagione per essere sicuri di apportare all'organismo tutti i nutrienti essenziali al massimo del loro potere nutritivo; utilizziamo le piante alimentari selvatiche (ortica, malv e così via); sono depurative e ricche di principi attivi; usiamo spezie ed erbe aromatiche: favoriscono la digestione, danno gusto alle ricette e ci aiutano a esprimere al meglio la voglia di fantasia in cucina. Giulia Fulghesu Psicologa e dietista