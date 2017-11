“Leggi e bevi” al LifeGate café

La presentazione sarà trasformata in un?occasione di aggregazione e discussione, secondo lo stile ormai collaudato di Cabila, che promuove incontri ponendo l?accento sul lato liberatorio e giocoso della fruizione culturale. Durante la serata i lettori avranno la possibilità di conoscere gli editori e l?autore e di sorseggiare con loro un bicchiere di vino offerto in cambio dell?acquisto di una copia del libro. Sabato 2 dicembre, inoltre, le letture dei racconti saranno fatte dal giovane attore Davide Celona e a seguire ci sarà un breve intrattenimento musicale a cura della "Bandina Volante". STORIE CHE FINISCONO PRESTO di Dario Alesani Strane storie attraversano le pagine di questo libro. Storie di fantasia, giochi. Scherzi del destino. Avventure da leggere alla fine del giorno per ridere e sorridere. Racconti incredibili da ascoltare prima di dormire, o la mattina, appena svegli, per restare ancora un po' a sognare, prima che tutto torni ad essere reale. Storie che finiscono presto, come i sogni appunto, dove l'ironia amara come la solitudine, gioca con la voglia di vivere e di scherzare. Che la vita in fondo è un gioco.

Dario Alesani nasce a Grado (GO), il 24 aprile 1969. Ama il mare, quando c?è vento per fare windsurf, i libri, quando non c?è il vento, la fotografia, quando non ci sono i libri. Fa il copywriter in un?agenzia di Milano, ha scritto qualche battuta per Gino e Michele (Taxi scomparso. È un giallo.). Quest?anno con il racconto Parcheggio ha vinto il concorso Insessantarighe del Corriere della Sera. Ultimamente gli è piaciuta la frase: ?Se c?è una cosa che amo più delle offese, sono i complimenti.?

Info: ufficiostampa@cabilaedizioni.it

