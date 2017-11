Leggi in anteprima LifeGate iMagazine

La fruizione delle notizie in formato digitale, secondo la University of California Berkeley, implica un risparmio del 97% dei consumi tra carta, energia e trasporti. LifeGate si tuffa in questa nuova e coinvolgente modalità con contenuti, news e approfondimenti su sostenibilità, lifestyle, tecnologia, motori, salute, alimentazione, esperienze di viaggio. E musica. LifeGate iMagazine è stato appositamente progettato per le nuove piattaforme digitali, per: - essere lo strumento di informazione della community LifeGate - offrire una nuova qualità di lettura e dinamiche di interazione più coinvolgenti, per un'esperienza sempre più totale e appagante - condividere le notizie con i tuoi contatti e sui maggiori social network - vivere in maniera consapevole in quel che fai ogni giorno: nel modo d'essere, di comportarsi, nell'amicizia, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, negli acquisti. "Tanto entusiasmo per questa nuova avventura - scrive Simona Roveda nel suo editoriale - con il desiderio di nuovi amici e la speranza di ritrovare gli affezionati di sempre, che dal 2002 ci hanno seguito nella versione cartacea". Tutte le rubriche del "vecchio" LifeGate Magazine sono state ripensate o riformulate, per essere ancora più adatte alla lettura sui nuovi device: una lettura più veloce, più ricca di spunti di approfondimento, più viva. Il sommario di questo numero: - Note dal mondo - Note da LifeGate - Incontro. Il G20 dell'etica - Incontro. Susanna Tamaro: Libri che nascono dalla natura e... dalla musica - Terra. Perché amare gli alberi - Germogli urbani. Eco-stadi - Segnali di stile. Nissan Leaf, la berlina che sfida le foglie - Segnali di stile. Surge, telefoniamo con l'iPhone solare - Segnali di stile. Libreria Piano Design, Riva1920 - Segnali di stile. iPad sleeve di Freitag - Fermo immagine. Giordania, tra pietre, sabbie, sale e facce - Dolce vivere. Dolce casa - Dolce vivere. Ricetta: cannelloni con robiola e topinambur - Suoni e parole. Giovanni Allevi - Suoni e parole. Playlist LifeGate Radio, la colonna sonora del 2010 - Suoni e parole. Philip Roth, La controvita. LifeGate iMag. Online su www.lifegate.it/magazine e su Issuu.com. Tra pochi giorni su App Store di Apple. Per chi si riconosce in un messaggio di rispetto per l'uomo e per l'ambiente. Perché la sostenibilità diventi il nuovo stile di vita. Si deve avere il coraggio di cambiare.