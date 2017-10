Leo Hickman. Rispettare Kyoto per risparmiare

"The Guardian" aveva pubblicato qualche tempo fa un bell'elenco di "buoni eco-propositi" con - questa la novità - il calcolo esatto di quanto ogni scelta fa risparmiare (o guadagnare) in un anno. In sterline sonanti! Un'auto elettrica circa 2000 sterline l'anno, installare un contatore dell'acqua 250 (anche se in Inghilterra l'acqua potabile costa di più che da noi), un conto presso una banca etica 90, - e lì esistono perfino dei mutui casa specifici per le case più efficienti che consentono risparmi fino a 1300 sterline ogni anno. Insomma, essere 'eco' conviene. E proprio a una delle firme di punta del Guardian, Leo Hickman, abbiamo chiesto un parere, lui che tra l'altro è autore della sapida guida "La vita ridotta all'osso. Un anno senza sprechi: le disavventure di un consumatore coscienzioso". Leo Hickman nello speciale "Kyoto nel salvadanaio"