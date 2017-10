Leo Pari: un grillo per la testa

…perché? Chiediamolo direttamente a Leo Pari. Quando la gente non ti conosce ti chiede "che musica fai? Qual è il tuo genere?" è difficile rispondere! Detesto mettere un'etichetta alle cose. La mia ispirazione non è limitabile ad un solo mondo, quindi faccio quello che mi sento di fare, un giorno posso dedicarmi alla chitarra acustica e un altro al sintetizzatore… Non voglio rimanere imprigionato nelle etichette. Le etichette nascono per semplicità, per rendere comprensibili a tutte le persone i concetti. Accomunare è più facile che capire esattamente le sfumature all'interno di un progetto artistico, qualunque esso sia, un libro, un film, un disco. Non mi faccio il problema di avere una forzata coerenza per quello che scrivo: ci sono pezzi più hip hop e ci sono pezzi che vanno a ricercare nel folk, piuttosto che nel reggae. Ascolto tantissime cose differenti e mi piace fare un "non genere". Il mio obiettivo è cercare di ottenere pezzi belli, friabili, pop, ascoltabili dalle persone. Leo Pari, hai scritto un brano dedicato a Beppe Grillo, "un Grillo per la testa", che ora lui usa per chiudere i suoi spettacoli. Com'è andata? Lo trovo interessante e intelligente e soprattutto provo stima nei suoi confronti per i sacrifici che ha fatto, come ad esempio smettere di lavorare in televisione e avere pochi spazi per la propria arte. Nonostante questi impedimenti, Grillo ha continuato a dimostrare che ce la si può fare da soli. Il mio è un pezzo che nasce come un omaggio, un omaggio sentito. Nel testo mi limito a sintetizzare in rima quella che è la sua filosofia. L'ho realizzato di getto, l'ho spedito al suo blog, ai miei amici chiedendo di farlo girare. Un giorno mi ha scritto lo staff di Grillo dicendomi che il pezzo era molto piaciuto a Beppe, che chiedeva di poterlo inserire nel suo spettacolo. Da allora lo usano come sigla di chiusura di "Incantesimi", il nuovo spettacolo. Si sente Grillo che canta: "Non ce la faccio più…" La voce l'ho presa dalla sigla di "Te la do io l'America", una trasmissione televisiva che faceva negli anni '80. Non ho chiesto niente a nessuno: mi sono scaricato da Internet la sigla della trasmissione, ho preso un suo discorso sulla Parmalat, li ho campionati e li ho riutilizzati. Si intuisce che tu fai largo uso del computer… ma nel disco ci sono anche musicisti "veri". Ci sono dei pezzi che creo da solo con il computer, mescolando suoni e looppando ciò che ho suonato, e altri che invece nascono in sala prove, con il gruppo; siamo in cinque più mio fratello, che con me è l'autore della maggior parte della musica dell'album. Parlaci del brano "Chi ci capisce è bravo" È una riflessione sulla realtà che ci circonda. Nasce da una sorta di disorientamento. Dice: "Chi ci capisce è bravo in quest'epoca di nuove cose, dove chi non ci capisce è schiavo della saggezza 'acqua di rose'… in questa gara del più furbo, sembra sempre di andare piano, mentre gli hanno il turbo". Penso a quanti non si sanno adeguare e correre alla stessa velocità con cui corrono i tempi e si ritrovano indietro nella "gara del più furbo", dell'arrivismo. Sconcertato, non mi rimane che dire "chi ci capisce è bravo". E "Io ti lascio"? Parla di una persona che ha deciso di essere indipendente e lascia la sua partner per vivere la sua vita in altre direzioni. Pur non sapendo quali saranno, decide di fare questa scelta coraggiosa perché è stanco di avere una persona che gli chiede continuamente di scegliere fra lei e tutto il resto del mondo. Lui sceglie tutto il resto del mondo. È nata in un momento di crisi con la mia ragazza. Questo è un disco con varie atmosfere: dalla critica sociale si passa a pezzi che hanno tematiche di vita personale vissuta o ispirate comunque a temi sentimentali.