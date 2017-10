Leonardo da Vinci incontra (virtualmente) i milanesi

Il celebre patrionimico non trarrà certamente in inganno gli estimatori più attenti del geniale Leonardo che, com’è noto, malgrado le origini toscane, intrattenne con la città di Milano una relazione creativa estremamente intensa e feconda di cui persistono tuttora tracce assai visibili. Ed è proprio sulle orme dell’itinerario milanese del Maestro che è stato concepito, nel Chiostro della Magnolia della Fondazione Stelline di Corso Magenta, il singolare progetto espositivo “Leonardo racconta Leonardo”, promosso in collaborazione con l’associazione culturale 5Vie Art + Design e finalizzato a propiziare una sorta di “incontro impossibile” tra il visitatore contemporaneo e il genio da Vinci.