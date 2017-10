Lettera a un amico antisionista

Perché sono passati sessant'anni dall'ultima guerra mondiale, ma i concetti vecchi sono ancora in circolazione. Con il vestito nuovo. Solo quello. Perché in occasione della Giornata della Memoria si ricorda, ci si commuove. Ma ci si dimentica che nel mondo l'odio nei confronti degli ebrei è ancora vivo. Prende il nome da una lettera scritta da Martin Luther King, questo libro. Una lettera scritta 1967 in cui vengono affrontati i concetti di antisionismo e antisemitismo. Non c'è coincidenza assoluta tra "antisemita" e "antisionista", però quello che sta succedendo negli ultimi anni dimostra che c'è sovrapposizione tra i due termini. Battista riprende questi concetti in questa lettera che divisa in cinque capitoli in cui smonta le tesi dell'antisionismo con lucida razionalità. Sono capitoli duri, non sempre di scorrevole lettura, che ci portano nella storia più o meno recente: dall'Olocausto fino ai densi conflitti arabo-israeliani. E così secondo un modello figlio della Guerra Fredda l'ebreo incarna il cattivo, il paradigma dell'esecutore e il palestinese il simbolo della vittima, la sintesi degli tutti i dannati della terra. L'autore sostiene che una rappresentazione di questo genere è da una parte rassicurante, dall'altra molto pericolosa. Questo manicheismo infatti si nutre della nuova linfa che genera l'antisemitismo. "Fare di Israele la figura crudele della storia contemporanea indica l'ebreo come responsabile delle peggiori nefandezze, riversando l'odio sul nuovo mostro contro cui è legittimo rivoltarsi. Davvero nuovo?". Una domanda davvero pertinente. E' davvero così originale questo mostro?