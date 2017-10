Lettera aperta del Sindacato Italiano di Heilpraktiker e Naturopati S.I.H.

Una lettera aperta e numerose richieste da parte del mondo della naturopatia. Anche se i naturopati sono stati esclusi dalla lista redatta dalla FNOMCeO sulle MnC più rilevanti, non possiamo esimerci dall'esprimere il nostro parere. Rileviamo, soddisfatti eppur dispiaciuti, che nei momenti in cui le intimidazioni si fanno più pesanti, la categoria bene o male si compatta, almeno a parole. Augurandoci che in un futuro non troppo lontano l'identità di vedute si configuri in unità d'azione, cerchiamo di sdrammatizzare un pò, pur con sincero sdegno. La coerenza non è proprio più di questo mondo! Ma i naturopati, gli omeopati, gli operatori di MTC non erano quei ciarlatani che, basandosi sulla credulità di gente ignorante, la turlupinava consigliando rimedi "acqua fresca" basandosi su una diagnosi che non ha caratteristiche di scientificità? Ma se per anni avete cercato di confonderci con astrologhe, maghi e Vanna Marchi varie! Adesso, fiutato il business (ma quale poi?) le nostre discipline potrebbero far bene, peccato che chi le ha sempre esercitate venga esautorato e chi non lo ha mai fatto, sempre dicendo che non ci crede e non sono valide, si improvvisi specialista in medicine non convenzionali a tal punto da poter discernere se esse possano o meno portare giovamento alla persona. Ma non avevate sempre detto che non erano efficaci, perché mancava la molecola, l'energia non esiste ed erano praticate da persone non qualificate? Forse tanto impreparate non erano se il numero dei fruitori di medicine non convenzionali è raddoppiato in 10 anni. A dir poco è una caduta di stile! Questa delibera sembra più volta alla salvaguardia del portafoglio dei medici che alla tutela della salute pubblica. Adesso vi rifate anche alla definizione di salute dell'OMS, disattesa per decenni! La paura fa novanta! In questa mirabile sequenza di corbellerie, il punto che ci piace di più è quello in cui si dice che il medico è tenuto a far si che il cittadino, adeguatamente informato, non si sottragga a specifici trattamenti di comprovata efficacia? Viva la libertà di scelta terapeutica in un civile paese europeo, che disinteressandosi di quanto avviene nel resto della UE, delega in toto al medico ogni scelta per la salute, dalla vaccinazione in età infantile alla decisione delle condizioni in cui deve morire una persona. Il medico sarà il nostro "big brother" alla Orwell, che controllerà la nostra vita in ogni sua fase e ci riempirà comunque ancora di farmaci di sintesi, perché i rimedi delle medicine non convenzionali non supereranno mai le sperimentazioni ufficiali. Se la vostra delibera fosse tramutata in legge, l'Italia diverrebbe l'unico paese al mondo in cui i cittadini non potrebbero usufruire delle medicine non convenzionali. No, garazie! Samorindo Peci