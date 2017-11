Lettera per la petizione di Survival International

Sottosegretario degli Affari Esteri On. Margherita Boniver Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1 00194 Roma Email: segreteria.boniver@esteri.it Fax: 06 36914530 Presidente Commissione Esteri del Senato Sen. Fiorello Provera Senato della Repubblica Piazza Madama 2 00185 Roma Email: f.provera@senato.it Fax: 06 6864014 Presidente Commissione Diritti Umani del Senato Sen. Enrico Pianetta Senato della Repubblica Piazza Madama 2 00185 Roma Email: e.pianetta@senato.it Fax: 06 67065029 Signor Presidente, sono informato del progetto di legge avanzato dal Senatore dei Verdi Francesco Martone per la ratifica da parte dell'Italia della convenzione OIL 169 in favore dei diritti umani e territoriali dei Popoli Indigeni e Tribali. Come sottolinea anche Survival International, ratificando questa Convenzione, l'Italia potrebbe aiutare in modo concreto e immediato i popoli tribali a vivere sulle loro terre secondo lo stile di vita che loro stessi hanno scelto, e a determinare i tempi e la direzione del loro sviluppo. Le violenze, le torture e il genodicio dei popoli indigeni devono avere finalmente fine. Le chiedo pertanto di fare tutto il possibile perché la Convenzione 169 sia ratificata al più presto, prima che si concluda la Decade Internazionale dei Popoli Indigeni (1994-2004) dichiarata dalle Nazioni Unite proprio allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e incoraggiare istituzioni e governi di ogni parte del mondo a individuare, adottare e promuovere iniziative di sostegno e solidarietà verso popoli che, per citare le parole dell'ONU stesso, sono vittime dei "più silenziosi olocausti dell'Umanità". Ratificando la Convenzione 169 in questo momento, il nostro paese non solo compirebbe un grande quando doveroso atto di giustizia e civiltà , ma dimostrerebbe anche di aver recepito le raccomandazioni ONU nel modo più significativo. Grazie. Saluti e firma.

indietro