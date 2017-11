Lettera sostenibile, ecco la vincitrice

Le lettere sostenibili, novità dell'edizione 2011 nata dalla collaborazione con LifeGate, sono state protagoniste della Notte delle Lettere, svoltasi il 7 ottobre al Castello Sforzesco. Nella catergoria Lettere sostenibili vince la lettera scritta dai bambini della classe V della scuola primaria di Borgo Baisizza. La missiva è stata premiata da Simona Roveda, Direttore Editoriale di LifeGate, e interpretata da Marco Ligabue, artista dallo spiccato senso ambientale, durante la giornata conclusiva del festival. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice dello storico Teatro Dal Verme di Milano. Il festival organizzato dall'associazione 365GRADI restituisce valore, in un'epoca caratterizzata dalla comunicazione quasi istantanea di sms, e-mail e social network, alla magia della scrittura e al piacere dell'attesa. LifeGate ha inoltre collaborato con il Festival delle lettere rendendo l'evento a Impatto Zero ®, l'impatto ambientale dell'intera iniziativa è stato ridotto al minimo: le emissioni di CO2 generate sono state compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita. La manifestazione si è conclusa con la mostra fotografica "L'anima del bosco. Uomini e foreste in Lombardia" realizzata dalla Regione Lombardia in collaborazione con la rivista Orobie per celebrare l'anno delle foreste. L'esposizione, che si è tenuta nella Sala Terrazza del Teatro Dal Verme, è stata arricchita inserendo i migliori stralci delle lettere sostenibili giunte al festival.