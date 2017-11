Tiziano Terzani: lettere contro la guerra

La prima cosa che fece Tiziano Terzani, giornalista e scrittore scomparso nel 2004, collaboratore di testate importanti come Der Spiegel, Repubblica e Corriere della Sera, all'indomani dell'11 settembre fu scrivere una lettera all'amico e direttore del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli. La intitolò "Una buona occasione" e in essa raccolse le sue considerazioni sull'attacco alle Torri: secondo l'autore, se si fosse cercato di comprendere le ragioni degli altri, anziché rispondere con la forza all'attacco appena subìto, l'umanità avrebbe colto una volta tanto un'importante occasione per crescere e cambiare. La lettera, che venne pubblicata da de Bortoli qualche giorno dopo, restò un appello alla pace isolato ed inascoltato e di lì a poco scoppiò la guerra in Afghanistan.