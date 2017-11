Le lettere di Vita Sackville West a Virginia Woolf

Sull'amicizia tra la raffinata e fragile scrittrice e l'aristocratica anticonformista si è molto, forse troppo, favoleggiato. Un'amicizia intensa, così intima da lasciare spazio al legame omosessuale, ma che certo non traeva dal desiderio sessuale il suo nutrimento. Virginia, eterea e decisamente poco carnale, assorbita dai suoi rapimenti intellettuali trovava nel vigore dell'amica quell'attaccamento alla vita che le mancava. Vita, anch'essa scrittrice, si trovava invece in un costate stato di umiltà intellettuale. A differenza di quanto segnalato nel sottotitolo, il libro contiene anche le lettere di Virginia Woolf. Lo scambio racconta quasi due decenni di amicizia e contiene anche l'ultimo scritto di Virginia spedito pochi giorni prima del suo suicidio. Aneddoti, accenni di pettegolezzi, consigli per la casa, danno uno spaccato dell'epoca e ci rendono emotivamente vicine queste due donne di genio, impegnate come tutti nella soluzione di piccoli problemi quotidiani. Ma sono i sentimenti altalenanti, le riflessioni che si accompagnano alle confidenze, la tensione affettiva e intellettuale a rendere così prezioso questo epistolario. È proprio il coraggio di esporsi, di mettere in discussione la propria intimità da parte delle due scrittrici ad obbligare il lettore ad una lettura alta, sensibile, libera da qualsisia sguardo, anche solo lievemente, incline al pettegolezzo.