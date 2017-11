L’ex Happy Mondays contro il fracking

Gli Happy Mondays sono stati uno dei primi gruppi ad aver miscelato le sonorità dance con quelle del rock, dell'hip hop e del punk. Band di culto fra gli anni '80 e '90 - insieme a New Order, Stone Roses e A Certain Radio - gli Happy Mondays furono i massimi esponenti della nuova corrente musicale nata a Manchester e denominata Madchester, famosa per i suoi eccessi. Il gruppo si formò nel 1980 e presto venne assoldato dalla Factory Records di Manchester, la casa discografica indipendente inglese più importante degli anni Ottanta. Fra i componenti del gruppo, Mark "Bez" Berry era uno dei più eccentrici: bizzarro "ballerino" - percussionista, lo si ricorda soprattutto per le sue inseparabili maracas.

Se permettiamo il fracking, qualsiasi idea di società fondata sulla permacultura svanirà. Credo che il fracking sia una tecnica rischiosa e il danno che potrebbe fare all'ambiente è irreversibile.

John Lennon e Yoko Ono si sono rintanati per una settimana nella suite presidenziale all'Hotel Hilton di Amsterdam per il loro "bed-in per la pace". Noi facciamo il nostro "bed-in contro il fracking": una pratica che ci è stata imposta dal governo britannico in modo non democratico. Nessuno in Gran Bretagna vuole il fracking.