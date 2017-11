Lexus e il nuovo modo di progettare, il dialogo tra design e tecnologia

Esplorare, sperimentare, andare al di là dell’esistente per creare innovazione in un dialogo tra designer visionari e ingegneri innamorati della tecnologia. Una conversazione sul modo di progettare "outside the box", non convenzionale, di Lexus è andato in scena ai Brera design days con l'interpretazione di Andrea Carlucci, amministratore delegato di Toyota, il filosofo Franco Bolelli e Marco Sammicheli, design curator della rivista Abitare.

Say no to impossible, niente è impossibile

"Mettere insieme gli estremi ed esserne capaci di modificarne radicalmente il mix è la vera forma dell’intelligenza moderna. Occorre smantellare la mente binaria, ideologica, quella che dice "o questo o quello”, e attivare una mente coevolutiva. Perché le cose funzionano veramente quando le due polarità, come design e tecnologia, vengono combinate per costruire una superiore armonia".

Il dialogo tra design e tecnologia

Pensare fuori dagli schemi