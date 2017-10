Lezioni di guida su auto ecologiche nei corsi per la patente

La mobilità sostenibile parte dalla formazione: ne è convinto il Segretario Nazionale dell'associazione autoscuole Unasca, Emilio Patella, che ha scritto una lettera al Vice Ministro dei Trasporti, Riccardo Nencini, per proporre l'inserimento nell'esame della patente di lezioni obbligatorie, teoriche e pratiche, sui veicoli elettrici e ibridi. “I temi dell’inquinamento e della guida ecologica – spiega Patella - sono praticamente inesistenti nella formazione per la patente. Sono in effetti solo accennati nei quiz e sono totalmente mancanti nella prova pratica. Inoltre le autoscuole sono ancora obbligate, per la normativa comunitaria, a svolgere le guide e gli esami su veicoli a benzina o gasolio con cambio meccanico, lasciando esclusi quelli più moderni ibridi o elettrici”.