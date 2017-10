L’Hybrid Space di Toyota

L'Hybrid Space di Toyota è all'angolo tra via Gonzaga e via Albricci , uno spazio totalmente dedicato alla tecnologia ibrida su quattro ruote (creato dal gruppo Motor Company che comprende entrambi i marchi Lexus e Toyota). Inaugurato il 15 settembre, alla vigilia della Settimana europea della mobilità sostenibile, potrà essere visitato fino al 28 ottobre. L'esperienza comincia con la scoperta di Mobility Revolution. Condividendo l'approccio di LifeGate sulla mobilità sostenibile, il gruppo automobilistico giapponese ha scelto di adottare il rating Mobility Revolution per confrontare le prestazioni dal punto di vista della sostenibilità dei modelli ibridi di Toyota e Lexus con quelle di un qualsiasi altro modello in vendita in Italia. Facile scoprire che le auto ibride riescono ad ottenere un punteggio migliore in molti aspetti se comparate a veicoli alimentati a combustibili tradizionali. Proseguendo nel tour, ci si trova davanti al Synergy Wall, un muro interattivo creato dai visual designer I ragazzi della prateria - lo stesso team che ha creato i visual dell'Ora tour del 2011 di Lorenzo Jovanotti - che scompone la nostra immagine in migliaia di pixel luminosi e la divide in due figure che rappresentano simbolicamente la nostra parte elettrica e quella termica. Solo nel momento in cui le due sagome si fondono si crea l'armonia, simbolicamente rappresentata dal suono di una nota. Dopo aver sognato, è il momento di capire concretamente come funziona un motore ibrido attraverso l'Hybrid drive. L'efficienza Toyota viene rappresentata dalla capacità di interazione tra il motore elettrico, l'unico silenziosamente impegnato a lavorare al 100 per cento fino ai 50 km/h, e quello termico che entra in gioco a velocità superiori e impegnato a ricaricare la batteria elettrica in frenata, quando si raggiunge la velocità di crociera desiderata e in discesa. Infine arriva il momento dei dati. Dopo decenni dedicati alla ricerca, la prima automobile ibrida messa in commercio da Toyota è stata la Prius nel 1997. Da allora sono oltre 5 milioni i veicoli ibridi venduti dal gruppo nel mondo. L'11 per cento delle ibride presenti in Europa è Lexus o Toyota, il 41 per cento negli Stati Uniti, il 44 per cento in Giappone. A questo ritmo si prevede di raggiungere 6 milioni di unità entro marzo 2014. L'esperienza volge al termine, ma prima è d'obbligo un passaggio nel tunnel dedicato a sentire "sulla pelle" la forza del motore ibrido, il piacere dell'accelerazione, il vento della velocità. Come? Questo lo facciamo scoprire a tutti coloro che visiteranno l'Hybrid Space.