Liberi dallo stress, con Impatto Zero

Dopo il successo della scorsa edizione torna dunque, tra 12 e 15 giugno al parco di Trenno, l'esperienza dello Yoga Village, organizzata dall'Associazione Arte di Vivere e da AIVU Onlus - sedi italiane rispettivamente di Art of Living Foundation e dell'International Association for Human Values. Quest'anno l'evento ha una marcia in più: grazie a Impatto Zero®, infatti, i 32.284 kg di CO2 che saranno emessi durante la manifestazione saranno compensati tramite la creazione e la tutela di 20.829 metri quadrati di foreste in crescita in Costa Rica. La quattro giorni di yoga è uno dei 100 eventi che fanno parte dell'iniziativa "I giorni della salute", voluta dall'Assessorato alla Salute del Comune di Milano per promuovere un buono stile di vita, benessere e cultura. Per informazioni, tel.346 7294402 info@yogavillage.it, www.yogavillage.it