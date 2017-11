Ambrosoli. Liberi e senza paura

Umberto Ambrosoli. Il figlio di Giorgio Ambrosoli, l'"eroe borghese" che fu il commissario liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona, ucciso a Milano la notte tra l'11 e il 12 luglio 1979, racconta in questo libro come e perché ha deciso di candidarsi alla presidenza della Regione Lombardia per le elezioni del febbraio 2013 attraverso un'intervista esclusiva, il "lessico ambrosoliano", il diario delle primarie, dichiarazioni, documenti e articoli. Ecco uno stralcio significativo di un suo discorso tenuto a Milano durante le primarie, che si trova tra le pagine: "Sono consapevole del percorso durissimo e in salita. Ma sento crescere ogni giorno un tessuto forte e caloroso di fiducia nella nuova partitura che abbiamo proposto per il nostro concerto. Il nostro concerto potrebbe serenamente chiamarsi 'Concerto per il bene comune'. Non so se adagio, allegretto o tempestoso. Forse tutti e tre questi tempi". La genesi di un nuovo movimento, il bisogno di nuove idee visti da un osservatorio politico e anche privato, introdotti da una bellissima prefazione di Ermanno Olmi, scritta dalla sua casa di Asiago.