Occhi con le ali, senza occhiali

Sul testo base, "Vista perfetta senza occhiali", tecniche di allenamento mentale, di rilassamento dei centri visivi e alcune semplici regole da seguire per mantenere il sistema visivo in piena efficienza, il tutto unito da una filosofia che invita a una maggior fiducia in se stessi e nelle potenzialità del proprio organismo. Due esercizi utili per tutti e facilmente applicabili sono: il "palmeggiamento", che consiste nel chiudere dolcemente gli occhi e coprirli con i palmi delle mani senza toccarli, per escludere tutta la luce e avere sollievo dalla percezione del nero, e il "dondolio" che si pratica spostando lentamente lo sguardo da un lato all'altro di un oggetto osservato per alcuni istanti, così facendo si crea un effetto "dondolo" estremamente rilassante e benefico per la vista. Provando a smettere gli occhiali per qualche giorno e a praticare per trenta o sessanta secondi ogni ora i due metodi di rilassamento qui illustrati, preferibilmente all'aperto o in luce molto forte, ci si renderà conto che la vista presto si sblocca e tenta un recupero. Lo dimostra il fatto che nel momento in cui si rimettono gli occhiali si sente un forte fastidio, per quanto temporaneo. È qui che la persona dovrebbe decidere di liberarsene definitivamente, una volta che ha dimostrato su se stessa che la guarigione è possibile. Per libertà dagli occhiali qui non significa ricorrere alle lenti a contatto, che in realtà non sono altro che una tortura continua perché necessitano di attentissima manutenzione e perché impediscono quei minuti di sollievo che chi porta occhiali può sempre ottenere togliendoseli; e neanche alle improbabili operazioni al laser, che non sono altro che l?impiantamento di una lente concava virtuale, alla quale l?occhio deve sottostare per sempre. La parola libertà porta con sé infinite implicazioni non solo in campo visivo: non dover più ricorrere a lenti compensative di alcun tipo vorrà dire avere recuperato quegli occhi limpidi e vivi che avevamo da bambini, quando il mondo ci appariva come fatto di meraviglia. Rishi Giovanni Gatti