Libertà

L'essere umano si è evoluto in milioni di anni conquistando la libertà di camminare su due gambe. A differenza della maggior parte degli animali terrestri che possono muovere i primi passi entro poche ore dalla nascita, l'uomo ha bisogno di un anno per imparare a stare su due piedi, e di sette anni circa per apprendere l'ampia gamma motoria a disposizione. Il sistema nervoso degli animali è pronto, collegato e quasi completo: il loro periodo di apprendimento è breve. I loro movimenti e le reazioni a stimoli differenti sono molto simili per tutti gli animali appartenenti alla stessa specie: non hanno possibilità di scelta. Occorre invece un lungo processo d'apprendimento affinché l'uomo impari a camminare, parlare, leggere, sedersi, scrivere, acquisire il senso del tempo e dello spazio, suonare uno strumento, pensare in termini matematici, ballare, e tante altre azioni si potrebbero elencare. L'efficacia dei nostri gesti dipende dall'immagine che abbiamo dell'azione e di noi stessi. Questa immagine dipende dall'eredità biologica, dall'ambiente in cui si vive e dall'autoeducazione. E' difficile agire sui fattori ereditari o cambiare l'ambiente, ma l'autoeducazione dipende dalla volontà individuale, permettendoci di cambiare il nostro modo d'agire e di vivere. Il movimento rivela chi e come siamo: è il supporto delle nostre azioni, dei nostri sentimenti, di sensazioni ed emozioni. I muscoli, comandati dal sistema nervoso, sono solo il mezzo che ci permette di esprimere l'insieme dell'attività biodinamica del sistema nervoso stesso. La qualità dei movimenti rivela lo stato di salute del sistema che li governa e, attraverso il movimento, è possibile raggiungere il sistema nervoso e migliorarne funzionamento e condizioni. Svincolandoci da schemi posturali inadeguati, offriamo al corpo possibilità alternative al nostro modo abituale di muoverci. Imparare, scoprire il corpo attraverso il movimento e la possibilità di scegliere, rende liberi! Tutto ciò permette di superare la limitazione insita nel possedere un'unica possibilità, spesso dolorosa. Stimolando l'autoconsapevolezza possiamo scegliere liberamente come agire ed essere. Questa è l'essenza della libertà dell'uomo. Maria Luisa Tettamanzi