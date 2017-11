Libertà, creatività, responsabilità

Un'innata tendenza dell'essere umano è quella di "generalizzare" e di agire sulla base di "automatismi" che, se pur funzionali alla sopravvivenza, diventano un ostacolo quando sono applicati indiscriminatamente. Riconoscere di non essere determinati a priori dalla propria infanzia, educazione, esperienza passata, ma di avere un margine di autonomia nel disegnare la propria vita è un passo importante per permetterci di essere "liberi". Nella vita di tutti i giorni, possiamo scoprire e attivare la capacità di agire, di volta in volta, in modo funzionale alle esigenze della realtà contingente, cogliendo l'unicità di ogni situazione e, quindi, liberandoci dai dettami dell'abitudine e della convenzione. La prima qualità da risvegliare, per poter crescere, è la libertà. Libertà intesa come libertà di pensiero, di espressione e di azione, libertà da pregiudizi, da condizionamenti inutili, da sensi di colpa ingiustificati e dalla dipendenza. Nella misura in cui acquisiamo dimestichezza con il nostro "spazio interno" fatto di emozioni, pensieri, fantasie, ricordi, desideri... impariamo a saper scegliere e a decidere come agire in ogni circostanza, prendendo coscienza che il nostro comportamento determina a sua volta una catena di reazioni e contro-reazioni acquisendo così una maggiore capacità di plasmare in maniera creativa gli elementi della vita. Dalla libertà nasce la creatività e, con essa, si attiva l'immaginazione per elaborare proposte nuove ed efficaci. Se Impariamo a guardarci "dentro" e "attorno" con attenzione e apertura, possiamo attivare la capacità di cogliere la realtà non solo per quello che è, ma anche per quello che potrebbe diventare. Libertà e creatività, si accompagnano poi indissolubilmente alla capacità di assumerci la responsabilità delle nostre scelte, allo sviluppo della consapevolezza che gran parte del nostro destino viene costruito momento per momento da ciascuno di noi, con il nostro modo di pensare e quindi di agire, con l'atteggiamento nei confronti degli altri e delle diverse situazioni, con il modo di comunicare e di presentarci. Essere liberi significa prendere la propria vita in mano e assumerci la propria parte di responsabilità nei confronti delle situazioni vissute; essere consapevoli delle proprie scelte e permetterci, quindi, di essere "agenti attivi" della nostra crescita e trasformazione.