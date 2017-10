Specialista di problemi

Un lavoro sedentario può portare problemi cervicali, lombari e non solo. Ci sono terapie che possono alleviarli e risolverli con... torba, erbe e principi attivi preziosissimi. Ne parliamo con uno specialista, Gian Marco Pedrinazzi. Lavori faticosi o ripetitivi possono portare disagi, dolori e disturbi. Come evitarli? Più che l'attività lavorativa in sé, è necessario porre attenzione a come ci si comporta durante le ore di lavoro, sia dal punto di vista posturale che dell'affaticamento vero e proprio delle articolazioni. Artrosi, artritismi, altre malattie degenerative colpiscono per lo più le persone anziane. Ma vi sono indicazioni anche per i più giovani? Soprattutto i giovani vanno tenuti sotto osservazione e nel caso specifico trattati il più precocemente possibile. Per questo tipo di problematiche, qual è la terapia indicata? Il Phytopack. Si tratta di un composto su base vegetale che svolge un'azione antiinfiammatoria inducendo in un primo momento una sorta di maggiore afflusso di sangue nella zona interessata, seguita da una seconda fase di risoluzione del processo infiammatorio con il ripristino delle condizioni fisiologiche. Il trattamento, ovvero l'applicazione locale del prodotto, prevede una serie di sedute della durata di circa 30 minuti. Il trattamento è indicato anche per traumi, infortuni magari sportivi? Tutti i traumi possono essere trattati con la fitoterapia ma nel caso in cui sia presente un edema, una tumefazione o i segni di un'infiammazione acuta è opportuno trattare preventivamente la zona interessata con applicazioni di torba. Per esempio, la torba Moor di Neydharting viene da un giacimento in Austria ed è il risultato di una millenaria macerazione di un'intera foresta di trentamila anni fa. Applicata localmente, grazie alle sostanze organiche e minerali svolge un'azione antiedemigena e riduce i tempi di recupero articolare in maniera assai significativa. Ci possono essere delle controindicazioni per questi trattamenti? La tollerabilità è ottima: non si riscontrano per la torboterapia particolari controindicazioni. Mentre per la fitoterapia (Phytopack), pur non essendovi controindicazioni assolute al trattamento, è opportuna una visita preventiva che ne accerti l'idoneità.