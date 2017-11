Libri per l’estate. La nostra selezione

Mauro Corona, Storie del bosco antico, Mondadori 2005. "Gli alberi raccontano storie, ma bisogna essere persone speciali per sentirne la voce". Come Mauro Corona, arrampicatore, scultore, che ha raccolto e trascritto i racconti più belli... "sentiti" durante le sue camminate nei boschi, nel silenzio delle valli, delle montagne. Sapevate che il riccio all'inizio del mondo era liscio e roseo come un porcellino? Perché il merlo ha il becco dipinto di giallo? Le storie del cinghiale, dell'ermellino e delle api, e tutti i suoi stessi disegni. Per un dono, un dono colorato, leggero, tinto di sorriso, Deb Koffman, Vitamine per l'anima, Salani: "una cura ricostituente per lo spirito a base di pillole di saggezza e gocce d'energia". Un tascabile che dispensa ottimismo, in brevissime frasi sparse in pagine tutte disegnate, tutte colorate. Alessandra De Vizzi, Mamme single con orgoglio, Sperling & Kupfer, 2005. Non un trattato né, tanto meno, un manuale di psicologia... "Mamme single con orgoglio" si rivolge alle mamme sole, offrendo loro una lettura affettuosa e piacevolissima per aiutarle ad accettarsi e a sorridere di sé. Luigi Veronelli, Pablo Echaurren, Le parole della terra. Manuale per enodissidenti e gastroribelli, Stampa Alternativa, 2003. ?Le tradizioni sono la base su cui puntare i piedi per balzare in avanti? (Luigi Veronelli). ?Compagni dai campi e dalle cantine, prendete la falce e inforcate il tortello, stendete la pi(a)zza e bevete il Brunello. Comunismo della ricchezza, non della povertà si auspicava Marx" (Pablo Echaurren). Un carteggio tra i due autori. Un inno alla grandezza della semplicità. Da non perdere. Spy-story a sfondo cuccioloso? Un intrigo tra malaffare, politica, e cagnolini uggiolanti. Gianni Mannari, Chiedi chi erano i Beagle, Aliberti editore. Un caso politico, di ordine pubblico. Protagonisti, 56 cuccioli di cane, razza beagle (tra i più mansueti; e "maneggevoli") sballottati da un furgone chiuso d'un laboratorio? fin davanti alla Corte Costituzionale! Il caso è raccontato con bravura: "vivisezione sì o no? Il caso politico 'ChiudereMorini'" è il sottotitolo. Per chi ama i cani, da avere. L'arte della fuga, Stampa Alternativa, "manuale per viaggiatori che non accettano istruzioni", una raccolta di folgoranti lettere di Jack London, Daniel Defoe, Roul Vaneigem, Benjamin Pèret... c'è anche uno scritto (raccolto come!?) di Cesare Battisti. "Evanescente il viaggio, sedimentaria la scrittura - scrive Alberto Prunetti, il curatore - eppure la loro relazione è tale che forse a volte vale la pena sedersi ai bordi della strada e sprecare un po' di inchiostro. Magari solo per non farne mai a, bruciare parole, bruciare chilometri". Tutti i "nostri" libri per l'estate nella home di sezione. Redazione Eventi