Libri, ancora bellissimi libri

L'estate, si sa, favorisce la lettura. Qualunque sia la mèta, al mare o in montagna, o anche se si resta in città, cambia la nostra disponibilità nei confronti dei libri. Abbiamo più tempo da dedicarci, siamo rilassati e meno stressati, decisamente più curiosi. E allora perché non approfittarne ? Gli scaffali delle librerie sono stracolmi di volumi in bella mostra, nell'attesa di essere sfogliati. E scelti. Dipende soltanto da noi. L'offerta è ricca e variegata. C'è chi è già in vacanza e chi si appresta a partire. Per gli uni e per gli altri che non hanno ancora avuto il tempo di fare una visitina in libreria, abbiamo pensato di segnalare alcune novità freschissime di stampa. Chissà che tra queste non ci sia il libro giusto. E poi, visto che in estate siamo tutti più propensi agli spostamenti, abbiamo pensato di proporvi anche alcuni dei più importanti appuntamenti con i libri. Prendete nota, non si sa mai. Festival della mente a Sarzana (Sp); Festivaletteratura a Mantova dal 7 all'11 settembre; Pordenonelegge.it dal 23 al 25 settembre; Scrittorincittà a Cuneo dal 10 al 13 novembre. Buona estate VIAGGI L'effetto euro e l'aumento dei prezzi incidono sempre di più sui consumi del tempo libero da parte degli italiani. Di conseguenza, anche un week end o un viaggio dentro i nostri confini può diventare un salasso economico. Per ritrovare il piacere di un'autentica ospitalità e l'amore verso quel che si fa da sempre, dando oltremodo agli italiani la possibilità di fare economia senza rinunciare al piacere, si può consultare "Grande Italia piccoli prezzi" (Airplane), la nuova guida della casa editrice bolognese che si presenta con oltre mille brevi schede di trattorie, osterie, agriturismo, chalet di montagna, affittacamere, fuori dalle rotte del turismo di massa. Offerte allettanti all'insegna dell'originalità e della qualità. Per viaggiare bene senza alleggerire troppo il portafogli In questi ultimi anni molto si è detto e scritto sul turismo responsabile, etico, sostenibile, su un modo di viaggiare alternativo ai modelli di massa che corrisponde a una serie di postulati etici (rispetto delle comunità ospitanti, dell'ambiente), e che ha dato vita a nuovi immaginari, a nuovi esotismi, che spostano il turismo dalla sua tradizionale dimensione di svago a quella dell'esperienza piena e vissuta. Come scrive l' antropologo culturale Marco Aime ne "L' incontro mancato" (Bollati Boringhieri), il turismo esotico in genere è caratterizzato da tre paradossi: l'impossibile ricerca dell'autenticità; un certo fondo di paura; lo spazio vuoto dell'incontro, ovvero, la cosiddetta "bolla ambientale" , che è il prodotto degli sforzi messi in atto dai molti mediatori che accompagnano il turista (dal tour operator alla guida locale) per attenuare il sentimento di stupore, lo skock dell'incontro. Accade, dunque, che la vera conoscenza dell'Africa , dell'Asia o dell'Australia non avviene mai pienamente, in quanto quasi sempre filtrata e mediata. Viene meno, e frustrato, quel desiderio di interazione e di positivo incontro con l'alterità. Partendo dalle ragioni di fondo che spingono al viaggio, questo bel saggio, che si legge d'un fiato, spiega da un'ottica antropologica i malintesi e la stereotipizzazione in cui si incorre nel tentativo di apprezzare la diversità culturale attraverso eventi organizzati che sono tipici del turismo. Come affrontare qualsiasi viaggio con consapevolezza e non restare delusi Fin dalle prime pagine di "Galapagos" (Guanda) ritroviamo il consueto campionario di immagini e situazioni straordinarie che sono un po' il "marchio di fabbrica" di Francisco Coloane. Un viaggio della memoria iniziato sulla nave Bucanero, in compagnia dei libri di Melville, di Huxley e di tanti viaggiatori del passato. Destinazione: le isole Galapagos. Una raccolta di racconti di mare, dove si incontra un caleidoscopio di comparse inquiete sullo sfondo di isole favolose ammantate di leggende. Un'avventura ricca di sorprese che restituisce in presa diretta l'atmosfera del viaggio in tutte le sue possibili variazioni, scritta con la passione tipica del grande scrittore cileno. Una sorpresa in ogni paragrafo continua con Musica, Ecologia, Narrativa, Spiritualità, Attualità... MUSICA Musiche di ogni parte del mondo fanno oggi parte dei consumi musicali accessibili, e quasi non viene posta la domanda della loro comprensibilità. Partendo dall'assunto che la musica non è universale ma piuttosto l'espressione di un preciso sistema linguistico e culturale, in "Musiche dell'Asia orientale" (Carocci) Luciana Galliano, antropologa musicale, fornisce al lettore gli strumenti per comprendere la musica cinese, giapponese, coreana, e il dialogo fra le varie forme musicali. L'autrice dimostra come ogni musica vada considerata secondo i suoi propri valori tradizionali e la relazione che di volta in volta essi sanno produrre con la realtà storica circostante. Per non limitarsi soltanto all'ascolto di musiche "altre" "Un tesoro dell'oralità popolare che dopo anni di ricerche si offre per la prima volta a lettori e studiosi". Così recita la quarta di copertina di "Senti le rane che cantano" (Donzelli Ed.), un bellissimo e corposo volume di cultura popolare, che si legge come un romanzo avvincente, dedicato al canto di monda nelle risaie padane e alla sua funzione sociale. Gli autori, Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto, hanno lavorato per anni alla ricostruzione sistematica del canto delle mondine, ricercandone le condizioni situazionali in cui si è manifestato, e rivelando un bagaglio di emozioni e sentimenti legato a un destino di fatica e sfruttamento, ma evidenziando anche la creatività delle donne e "la volontà di salvaguardare la propria dignità umana attraverso l'eccellenza di un esito musicale". Un repertorio assai composito, che va dal canto contadino al coro alpino, dalla canzonetta di consumo all'inno anarchico. Un ricco patrimonio espressivo, un vero tesoro dell'oralità popolare, la cui evoluzione storica ha contribuito al delinearsi della sua particolarissima identità di canto di accompagnamento per "alleviare e ritmare il tempo del lavoro come pure i tempi della siesta e del pasto" , e non solo. Vi è inoltre un'utile analisi dei testi del canto di monda, in cui trovano espressione i valori della cultura popolare della pianura padana e le trasformazioni profonde che l'attraversarono fra Otto e Novecento. Al volume è allegato un Cd audio. Un libro straordinario ECOLOGIA Ecco finalmente un manifesto programmatico dell'ecologia. Ci ha pensato Serge Muscovici, fondatore dell'ambientalismo francese, l'intellettuale che ha ispirato filosofi come Habermas, sociologi come Morin e fisici come Prigogine, con il libro "Sulla natura" (Il Saggiatore), interessante e indispensabile per tutti coloro che hanno a cuore le sorti del pianeta, in cui egli ripercorre tutte le tappe del movimento e rilancia la questione naturale attraverso "l'ecologia politica" quale antidoto al culto del progresso fine a se stesso che ha dominato il Novecento. Questo bel volume segna anche una svolta epocale nella comprensione che l'uomo del XXI secolo ha di sé, e apre una riflessione epistemologica del tutto nuova, sui saperi e i loro campi di applicazione, in una prospettiva ecologica e olistica in grado di rispondere della complessità della vita, delle esigenze di uno sviluppo sostenibile. Immancabile nella propria biblioteca E se fossero le piante, alcune piante, ad aver modificato il nostro pianeta per diffondersi a spese di altre? Per farlo si sarebbero procurate alleati inconsapevoli: gli esseri umani. Facendo leva sui di noi, riescono a espandere il proprio dominio persino le piante ornamentali. In altre parole, contrariamente a ciò che si impara a scuola, sono i fiori a scegliersi le api. Una tesi senz'altro provocatoria quella che Michael Pollan sostiene in "La botanica del desiderio " (Il Saggiatore), eppure estremamente realistica come ampiamente dimostrato nelle strette interrelazioni esistenti tra piante, animali e esseri umani, e alle quali tutti i soggetti partecipano attivamente. Affascinante e originale NARRATIVA Dannati e redenti nella terra della lunga nuvola bianca, Aotearoa, come viene chiamata la Nuova Zelanda nell'antica lingua Maori. "Il colore" (Marco Tropea Editore) è la nuova fatica di Rose Tremain, una delle più grandi scrittrici di romanzi storici. Una storia di amore, immaginazione, ricerca della felicità, solitudine, egoismo, follia, mentre sullo sfondo un paesaggio memorabile che, anche quando si erge come un temibile avversario, incanta l'anima. Un libro per l'estate Peter Carey è senz'altro il più noto scrittore australiano vivente. "Falso d'autore" (Frassinelli)narra di una beffa letteraria realmente accaduta in Australia. Scritto con satira beffarda, l'autore ha messo al centro della sua storia i paradossi degli ambienti letterari sorprendendo il lettore con cambi di prospettiva e di scena. E usando la rincorsa alla fama e alla ricchezza come comica cartina di tornasole del carattere umano, una sorta di sfida assoluta che ci costringe davvero a fare i conti con noi stessi. Elettrizzante Gioco letterario, avventura a incastro, manifesto politico, romanzo giallo, "Morti scomodi" (Marco Tropea Editore), l'inedito esperimento a quattro mani di Paco Ignacio Taibo II e del Subcomandante Marcos, dà vita a una narrazione traboccante di humor e poesia, dedicata a quelli che perdono sempre e ai loro morti che non trovano mai pace. I diritti d'autore del libro sono destinati a Enlace Civil, che realizza opere e progetti nel Chiapas. Un best seller Una folgorante rivisitazione de "Le avventure di Robinson Crusoe". Una giovane donna inglese, abbandonata su un'isola deserta, incontra due uomini: il naufrago Cruso con Venerdì. Di ritorno a Londra offre le sue avventure al famoso scrittore Daniel Foe.......Favola e allegoria, il romanzo "Foe" (Einaudi) di J.M. Coetzee, premio nobel per la letteratura 2003, esplora e interpreta gli estremi verso cui la nostra vita è spinta. E tra questi estremi - parola e silenzio, ragione e follia, verità e menzogna - scova il modo in cui l'arte può dare vita all'esperienza, renderla vivida e memorabile. Intrigante SPIRITUALITA' Nella seconda metà degli anni trenta, Lanza del Vasto, aristocratico di formazione cosmopolita, intraprende un lungo viaggio in India. La mèta più emozionante del suo girovagare a piedi è l'ashram del Mahatma Gandhi, dove l'autore vivrà con lui tre mesi e riceverà l'appellativo di shantidas, servitore della pace. In "Pellegrinaggio alle sorgenti" (Il Saggiatore) svelerà sentimenti e intimità del personaggio, in una dimensione umana e vicina. E da grande osservatore e interprete della sua epoca, descriverà la complessità della cultura indiana attraverso alcune straordinarie schegge di vissuto. In queste pagine, il simbolismo e la spiritualità del popolo indiano trovano una carica di significati capaci di parlare ancora oggi alla nostra sensibilità. Una lettura eterea "Anam il Senzanome" (Longanesi e Co) è l'ultima intervista a Tiziano Terzani registrata da Mario Zanot e presentata in dvd, con allegato un prezioso booklet dove è stata riportata un'altra intervista al celebre giornalista scomparso, questa volta raccolta da Raffaele Palumbo, direttore di Controradio. Una delicata purezza attraversa le immagini del supporto, in cui Terzani dà corpo e sistematicità alla propria ricerca interiore in un'atmosfera quasi rarefatta del suo rifugio nella Valle dell'Orsigna, dove i richiami alla spiritualità orientale sono vivi e fortemente evocativi. Con spunti di doloroso ma sereno vissuto e di simpatica e personale ironia. Commovente Un'altra opera è dedicata a Tiziano Terzani da Vincenzo Cottinelli, si tratta di "Tiziano Terzani: ritratto di un amico" (Vallardi), un album fotografico rigorosamente in b/n in cui sono raccolte le immagini del famoso giornalista e scrittore nel corso di un decennio, ritraendolo in momenti diversi della sua vita. Poetico "I popoli naturali e l'ecospiritualità" (Edizioni Triskel) di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, vuole proporre la critica alle ipocrisie della società occidentale e il giudizio sulla barbarie che minaccia di travolgere i popoli nativi e le loro conoscenze tradizionali e sul futuro della convivenza tra gli esseri umani. Un incitamento contro la violenza, nel nome della comprensione dell' "alterità" , del rispetto reciproco e della fede in ciò che è più umano e immortale: la conoscenza e la creatività. Dal caso Mount Graham dei Nativi americani alla realtà storica dei Nativi europei, una proposta di pace per tutta l'umanità. Originale e ricco di sensibilità antropologica Attualità Due date fatidiche. 6 agosto 1945: bombardamento di Hiroshima. 9 agosto, tre giorni dopo, anche la città di Nagasaki viene colpita da una bomba atomica. Un folle evento che ha impresso una svolta alla seconda guerra mondiale cambiando per sempre anche la storia dell'umanità, l'èra nucleare. Come scrive Stefania Maurizi, autrice di "Una bomba, dieci storie" (Bruno Mondadori) "per la prima volta l'uomo ha acquisito la capacità di annientare la specie umana in solo colpo". Ma cosa è rimasto nel ricordo di dieci scienziati e protagonisti (americani, inglesi, russi, giapponesi, tedeschi) sopravvissuti a quell'epoca. Cosa fecero e pensarono nell'esatto momento in cui avveniva la catastrofe ? E dopo ? Nel suo tentativo di risposta, che rappresenta comunque il massimo avvicinamento oggi disponibile a una comprensione reale dei fatti, Stefania Maurizi fornisce una rassegna esauriente e particolareggiata dell'argomento ma soprattutto, prende in esame le differenti versioni, spesso inèdite, di vincitori e sconfitti. Una testimonianza diretta, in dieci interviste, di come quelle persone direttamente coinvolte si siano misurate con una esperienza tanto drammatica. Oggi sembrano racconti lontani, ma sono attraversati da un dolore e dal peso di una responsabilità accecanti. Un argomento non facile che l'esposizione semplice e rigorosa dell'autrice rende accessibile al pubblico più vasto. Un libro illuminante e prezioso, da non mancare assolutamente Maurizio Torretti