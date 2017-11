Libri imperdibili per l’estate

Dunque, leggiamo poco, anzi pochissimo. Mentre, incredibile a dirsi, regaliamo sempre più spesso libri. Vuoi per comodità (c'è sempre una libreria sotto casa che resta aperta fino a tardi), vuoi perché abbiamo sempre meno tempo da dedicare ai regali e, tutto sommato, un libro strappa sempre apprezzamenti da parte di chi lo riceve. Che poi venga letto o meno, questa è un'altra storia. E' vero, sono ancora molto pochi gli italiani che si dedicano con passione alla lettura. Le statistiche rivelano che buona parte della nostra popolazione adulta, pur avendo libri in casa (spesso acquistati in edicola insieme ai quotidiani), preferisce nel tempo libero dedicarsi ad altre attività di svago, piuttosto che leggere. In questo caso i libri diventano parte della tappezzeria, destinati a riempire il ripiano più alto nel salotto di casa. Lassù, irraggiungibili. Un vero peccato perché coloro che considerano il libro alla stregua di un oggetto inanimato, come un noioso e inutile perditempo, un semplice soprammobile, non immaginano nemmeno lontanamente a cosa rinunciano. Il libro ha una sua propria vita. Esso è conoscenza, fantasia, divertimento, cultura. Ce n'è per tutti i gusti. Il libro può diventare strumento di consapevolezza e libertà, contribuire allo sviluppo del senso critico e aiutare al cambiamento: dentro e fuori di noi. Lasciarsi sedurre dalla lettura è una "debolezza" che vale davvero la pena di provare. Buona lettura, dunque. Musica "La Terra del Blues" (Il Saggiatore) "La musica in valigia" (Airplane) "L'ascolto tabù" (Il Saggiatore) "Dizionario della musica leggera italiana" (Le Lettere) "Una mattina mi son svegliata" (Rizzoli) Narrativa "Morso di luna nuova" (Mondadori) "Memoria delle mie puttane tristi" (Mondadori) "La porta" (Einaudi) "Il libro degli abbracci" (Sperling & Kupfer Editori) " La mandorla" (Einaudi) "Fata Morgana" (Feltrinelli) "Mira e il Mahatma" (Neri Pozza) "Gli ultimi minuti di una guida fluviale" (Frassinelli) Media "Pianeta McTerra" (Sperling & Kupfer Editiori) "Cronache marziane" (Fazi) Ambiente "Non c'è sull'etichetta. Quello che mangiamo senza saperlo" (Einaudi) "Nostra madre Oceano" ( DeriveApprodi) Viaggi "Meglio Senza" (Ponte alle Grazie) "L'ultimo treno della Patagonia" (Baldini Castoldi Dalai) "In Viaggio con Erodoto" (Feltrinelli) "Sulla tomba del maiale gonfiabile" (Rizzoli) "L'isola della felicità" (Sperling & Kupfer) Saggistica "Omaggio agli italiani" (Rizzoli) "AlbumItaliano: Feste" (Laterza) "Il cibo come cultura" (Laterza)

a cura di Maurizio Torretti