Nadkarni M. Nalini, Elliot [22 euro]

Sono attorno a noi, grandi, piccoli, ma pieni di vita: sono gli alberi. In questo libro ripercorriamo con una biologa la loro storia sotto molteplici aspetti, da quello scientifico a quello letterario e storico tra tantissime citazioni che li riguardano. Sono testi scientifici che parlano di loro, ma anche canzoni, romanzi e poesie. Leggendo viene voglia di abbracciarne uno, di piantarne uno.

Wild Cheryl Strayed, True Piemme [18,50 euro]

A 26 anni la sua vita cambia e Cheryl si trova da sola, abbattuta e confusa. È stata moglie, figlia, lavoratrice, ma adesso ha deciso che diventerà una camminatrice. Inizia così la ricerca di sé, in un viaggio a piedi di oltre quattromila chilometri nell'America selvaggia, nella natura in tutta la sua sublime forza. Se avete amato Into the Wild, non potete perdervi questo libro fatto di coraggio, paura, incertezza, voglia di capire che cos'è questo piccolo grande miracolo che ogni giorno diamo per scontato: la vita.

La felicità è un muscolo volontario Rosa Mogliasso, Salani [14,50 euro]

Il commissario Barbara Gillo è una donna bellissima, alle prese con delitti da risolvere, ma anche con un amore che non vuole decollare. La penna di Rosa Mogliasso ci regala un noir che fa decisamente ridere, ma con classe: ironia e sarcasmo dipingono dei quadretti davvero comici. Un libro intelligente e molto divertente, tra delitti nella Torino degli anni di piombo e in quella di oggi. Copertina, titolo e titoli dei singoli capitoli azzeccatissimi.

La seconda occasione Quintino Protopapa-Giovanni Corbetta, Edizioni Ambiente [16 euro]

Alimentari, hi-tech, edilizi, energetici, industriali. Ci sono tantissimi sprechi che ogni giorno vengono perpetrati nel mondo. Dobbiamo cambiare rotta e iniziare a capire che i nostri rifiuti possono avere una seconda vita: possono essere reinventati, riutilizzati, riciclati. In capitoli dal tono divulgativo, introdotti da citazioni inspitational, viene spiegato come dare una seconda occasione alle nostre risorse e usarle in maniera efficiente. Conviene a noi, conviene al Pianeta.

Il bar delle grandi speranze J.R. Moehringer, Piemme [13 euro]

Quando J.R. ha nostalgia del padre, si mette di nascosto davanti alla radio e ascolta la sua voce. Già, perché il suo papà è un dj di New York che ha abbandonato lui e la madre anni prima. J.R. vorrebbe un punto di riferimento, un modello di uomo e di padre, cerca una voce, un esempio e ne troverà più d'uno nel fumoso bar dove lavora lo zio Charlie. Un romanzo di crescita, di amicizia, di educazione sentimentale del premio Pulitzer Moehringer, autore anche della biografia di Agassi "Open". Emozionante, umano, da ricordare.

Dai… un'altra ancora! Promosso da Gruppo Amici della scuola dell'infanzia "A. Ratti" di Rogeno [10 euro]

Come far addormentare i più piccoli? Le coccole sono sempre il metodo migliore. Si possono fare anche con la vostra voce: rassicurante, calda, nota. Mettendovi accanto a loro e leggendo insieme delle filastrocche e delle ninne nanne. Questo libro ve ne suggerisce alcune, da leggere vicini vicini e da concludere con un bel bacio della buona notte.

La tristezza degli angeli Jón Kalman Stefánsson, Iperborea [17,50]

Dopo Paradiso e Inferno, ecco la seconda parte della trilogia di Kalman Stefánsson. È un libro malinconico, pieno di bianco, di neve, di ghiaccio, di freddo, di montagne, di luce d'Islanda. Un romanzo lento, come i passi nella neve del postino Jens e del ragazzo orfano: pieno di poesia, che va assaporata piano piano, che a volte va mandata giù, anche con dolore, perché è rivelatrice. Come quei bocconi che la vita talvolta ci costringe a ingoiare, che poi svelano qualcosa della nostra esistenza.

Nuvole Eleonora Mazzola, ultimabooks.it [3,49 - epub e .mobi compatibile con Kindle]

Mia è morta dal ridere. Non è un modo di dire, è proprio morta dal ridere. È una giovane donna che un giorno si sveglia in un posto tutto bianco e morbido. Ma dov'è? Sembrerebbe il Paradiso, invece pare esserne l'anticamera, dove le nuvole nascono dai tuffi che fanno le anime. Il piccolo grande viaggio di Mia guidato dall'angelo Baz verso l'incontro con un dio "particolare", femmina: l'Altissima.

Daniel contro l'uragano Shane Jones, ISBN Edizioni [15 euro]

Daniel non distingue realtà e fantasia, teme gli uragani da quando era bambino e si rifugia in una capanna nei boschi. La sua ex moglie fa di tutto per riportarlo a casa e mentre ci prova l'Uragano arriva davvero, scatenando una lotta contro le paure e l'inconscio. Con Io sono febbraio Shane Jones ci aveva già regalato una fiaba dai contorni visionari e surreali di un mondo freddo, intrappolato nella neve. Qui i toni rimangono quelli onirici, ma dipingono l'irrequietezza, la paura e l'amore, che in fondo sono sentimenti che proviamo tutti. Bellissimi il personaggio di Iamso, il ragazzo che trasforma in poesia i pensieri della gente e la copertina, che è praticamente una piccola opera d'arte.

La ragazza con la gonna in fiamme Aimee Bender, mimimum fax [14 euro]

Spiega l'autrice che l'idea del titolo le venne vedendo una gonna in vetrina con l'etichetta: "infiammabile". È così Aimee Bender: magica. Prende piccoli particolari dalla realtà che abbiamo sotto il naso tutti i giorni e li trasforma in bellissimi racconti che hanno i toni della fiaba. Il libro d'esordio dell'autrice nota per L'inconfondibile tristezza della torta al limone, dove la piccola Rose percepiva l'emozione delle persone assaggiando i cibi da loro preparati, contiene realismo magico, sogno e emozioni.