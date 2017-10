Libro per bambini negli ospedali italiani

Il libro come medicina per aiutare i piccoli malati a fuggire dal dolore, dalla tristezza e dalle lunghe attese, almeno con la fantasia. Si tratta di un'operazione sponsorizzata da alcune case editrici che prevede la distribuzione di ben 29mila volumi, selezionati da personale esperto, in trecento strutture di pediatria italiane.