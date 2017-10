“Libro buono” guida ristoranti di Milano

Una guida vera e propria che regala 36 pranzi o cene nei migliori ristoranti di Milano selezionati dalla rivista RistorArte. E' Il Libro Buono, che contiene non solo - come tutte le guide - consigli e indirizzi, non già dei "buoni sconto del 10%" un po' cheap e imbarazzanti, bensì degli elegantissimi "buoni-commensale" che consentono di godersi un pasto completo gratuito presso ognuno dei ristoranti descritti all'interno. E' la prima iniziativa del genere in Italia, che favorisce la commensalità, la socializzazione e la promozione dell'accoglienza. Oltre a recensire 36 tra i migliori ristoranti di Milano e dintorni c'è quindi la possibilità di consumare gratuitamente altrettanti pranzi o cene presentando il coupon direttamente ai ristoratori. Come funziona. Si compra la guida e si sceglie un ristorante; si va a mangiare (portandosi dietro il Libro Buono); poi, staccando il buono solo al momento del pagamento, alla fine, dopo aver mangiato in due, paga uno solo. Come sono stati scelti i ristoranti di Milano In linea con la filosofia di Ristorarte, rivista bimestrale edita da Vitamine, il criterio di valutazione dei ristoranti selezionati è la qualità della cucina e la piacevolezza dei locali. Che si tratti di un ristorante "stellato" o di una semplice trattoria, il punto è quello di trovare sintonia tra la passione per la cultura del cibo e l'approccio di chef e ristoratori al loro lavoro. Anche se le recensioni non assegnano un punteggio, tutti i 36 locali segnalati sono stati visitati di recente e sono consigliati dallo staff della casa editrice. I ristoratori hanno accettato di offrire il pasto al commensale dell'acquirente de Il Libro Buono (secondo le modalità spiegate nel regolamento) ma non hanno dovuto in alcuna maniera "pagare l'editore"per entrare nella guida. Tutti i buoni contenuti nel libro hanno validità di dodici mesi dalla data di pubblicazione (scadenza 31 maggio 2011). Ogni buono-commensale può essere utilizzato da una sola persona. Il range di prezzo e il tipo I 36 ristoranti segnalati in 84 pagine sono fra i migliori di Milano, con un range di prezzi e tipologie che consente di fare esperienze molto diverse, spendendo in proporzione... ma sempre con il grande sconto offerto dal coupon. Il Libro Buono offre l'opportunità di assaggiare le creazioni di chef con tanto di stella Michelin a un prezzo molto calmierato, oppure è il fedele vademecum, da consultare in ogni momento, che incoraggia a risolvere la serata con una cena nel posto giusto, con la persona giusta. I ristoranti segnalati Anadima, Antica Trattoria Bagutto, Bistro Bovisa, Blue Note, Chic'n Chick (Sadler), Globe, Il 400, Il Liberty, La Pesa, Al 91, Arco del Re, Farinella, Vietnamonamour, Il Maglio, L' Assassino, Osteria del Riccio, Dulcis in Fundo, Exedra, La Cantina di Manuela di Milano e Saronno, Piccola Cucina, Frantoi Celletti, Osteria Dei Vinattieri, Alice, Le Noir-The Gray, Vecchia Magenta Taverna del Sacripante, La Viletta Trucazzano, Tano passami l'olio, La Colonna, Il Vico della Torretta, Il Ficodindia, Al Tronco, La Cantina Manuela, Joia, Café Trussardi, La Maniera di Carlo. Editore: Vitamine Redazione: Saverio Paffumi Indici: Alfabetico Pagine: 84 a colori Prezzo di copertina: € 36