Licia Colò. C’era una volta una gatta

Pochi anni fa Licia Colò scrisse due libri "Cuore di gatta" e "L'ottava vita" raccontando della sua micina Pupina, compagna di vita per molti anni, amica e sorella, che era scomparsa da poco tempo. Scrivendo della vita di Pupina, Licia ha parlato anche della sua vita, delle evoluzioni, dei momenti di stasi, dei momenti di gioia, ma anche dei momenti tristi. Esorcizzando con la scrittura il dolore per la scomparsa e per il vuoto, l'autrice ha compiuto una catarsi su se stessa, rivivendo anche i momenti più delicati della propria vita in cui sempre, accanto a lei, c'era la sua Pupina. Moltissime persone, sentendosi coinvolte nelle pagine scritte da Licia, sentendo le sue stesse emozioni, hanno deciso di prendere carta e penna e scrivere le esperienze di vita con i loro animali. Pupina non è sola, ha tantissimi amici, che continuano a vivere. E alcune delle loro storie sono in queste pagine. Chi ama gli animali e sa cosa significa vivere con loro, sa che riescono ad entrare in empatia con noi e con i nostri sentimenti, gioiscono con noi quando stiamo bene, ci aspettano a casa e ci accolgono guardandoci con i loro occhietti luminosi. Ma riescono anche starci accanto nei momenti di sofferenza, senza l'imbarazzo e l'omertà che spesso caratterizza gli esseri umani. Un libro che commuove, che con storie semplici arriva direttamente al cuore. Non solo, è anche utile perché tutti i proventi ricavati dalle vendite verranno devoluti al Fondo Pupina di Animalieanimali Onlus per realizzare iniziative di solidarietà sociale a favore degli animali e dell'ambiente.